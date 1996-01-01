Поймали "Львенка" на червячка

В Хабаровске состоялась презентация Международного фестиваля рекламы "Каннские львы", в рамках которого уже третий год подряд проходит конкурс дальневосточных рекламистов "Львенок". Впервые в нем участвовали приморцы.

Из пяти представленных нашими земляками роликов в шорт-лист вошли три. А одна работа ГТРК "Владивосток" взяла первый приз в номинации "Лучшая творческая идея". Называется ролик "ГАИ предупреждает: жизнь одна" и повествует о печальной судьбе червячков, пересекающих дорогу в неположенном месте. Именно эти червячки и получили в награду "Львенка". Авторы и исполнители идеи - Вера КРАВЧЕНКО и Владимир ИУСТИНОВ.

Оценивали работы известные персоны российского рекламного мира - Максим ЗАМЫСЛАЕВ, генеральный директор креативного бюро "Max Brandson" и Михаил ДЫМШИЦ, преподаватель Высшей школы экономики и Лондонской школы PR.