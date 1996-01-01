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Понты на спирту
В хабаровском крае за последние годы объем производства крепких напитков упал на 10-15%. Преимущественно за счет того, что растет производство пива и слабоалкогольной продукции. Но главные потери водочные короли несут от огромного количества завозной водки. Повторимся, что, по данным статистики, до 60% официально реализуемой водки завозится в край из других регионов.
Даже без учета откровенно контрафактного алкоголя западные производители вбивают гвозди в "крышки гробов" региональных производителей. А сколько, кстати, контрафакта, в край завозят? Точных цифр нет. Что обнаружили - то изъяли. Что не успели - потребители выпили. По неофициальным данным, на каждый законный литр водки приходится почти литр контрафакта...
Например, водка "Исток", поставляемая из города Беслан (Северная Осетия), заполонила все прилавки. Она по ряду понятных причин на 10-20 рублей дешевле местной. О качестве умолчим, тем более что, как говорилось выше, на вагон официально завезенного в край "Истока" может прийтись и два левых.
Наверное, в этом и кроются причины того, что завод "Тайга" находится в финансовой коме, Хабаровский винзавод из имущества имеет только долги, а Виншампанькомбинат просто тихо почти в бозе... Не потянули конкуренции.
По данным статистики, за I квартал 2005 года в крае на 11,0% увеличилось производство пива, а по остальным видам наблюдается заметное снижение выпуска: водки и ликероводочных изделий - на 28,8%, коньяка - на 68,6%, виноградных вин - на 52,5%. Но это производство. Картина же спроса существенно отличается. По словам продавцов, наибольшим уважением у массового потребителя все-таки пользуется продукция нескольких, преимущественно местных производителей. Если выстраивать их по ранжиру, то картина, по усредненным показателям, будет такова.
На первом месте уверенно стоит Хабаровский ликеро-водочный завод - гордость края. Подавляющему большинству хабаровских продавщиц чаще всего приходится выставлять на прилавок водку "Хабаровскую". Цена ее колеблется в пределах 85-100 рублей за 0,5 литра. Кроме этого, неплохо расходятся такие сорта водок, как "Дворянская", "Иванович", "Третий тайм", "27 регион", "Черпачок". Стоят они в пределах 85-95 рублей за пол-литра.
На втором месте - Корфовский ЛВЗ. Построенный в 2000 году, на сегодня он занимает второе место в крае по выпуску и реализации водки. Первоначально выпускал продукт под брендом "Смирнофф". Но с потерей права на данный бренд руководство стало развивать собственные марки. Сегодня это очень динамично развивающаяся компания. Приятно, что кроме прибылей они заботятся и об истории края. Некоторые, только выпив "Корфа", узнали, что были такие губернаторы, как ДУХОВСКОЙ и КОРФ, а сегодня их знают почти все. Интересен и ценовой подход: менеджерами Корфовского ЛВЗ были запущены в производство три серии водок: "Губернаторская", "Купеческая" и "Дальневосточная".
"Губернаторская" серия представлена водками только самого высокого класса с использованием спирта "люкс" и соответствующего ценового диапазона: "Барон Корф" (первый генерал-губернатор Приамурья), "Генерал-губернатор Духовской", "Генерал-губернатор Гродеков". Цена за 0,5 литра немного превышает 100 рублей.
В "Купеческой" и "Дальневосточной" сериях - водка так называемого экономкласса. Это "Плюснинка", "Чардымовка", "Восточная столица", "Хабаровка" и "Албазинская крепость". Соответственно, цена чуть менее 100 рублей за бутылку. В народе считается наиболее качественной водкой.
"Уссурийский бальзам" в Хабаровске почти свой. Продукция приморчан всегда славилась своим качеством. Фирменные настойки и бальзамы являются прекрасной визитной карточкой: "Русский остров", "Золотой Рог", "Панты на меду", "Кедровая падь", "Капитанский ром". В принципе, все эти продукты, содержащие настойки дикоросов, являются уникальными продуктами-эндемиками. Сейчас на прилавках есть и относительно новый продукт - водка "Тигрофф". Стоимость продукции вполне сопоставима со стоимостью водок ХЛВЗ и Корфовского завода.
Хотелось бы отметить и Спасский ЛВЗ. В Приморском крае его ликеро-водочная продукция пользуется хорошим спросом. К сожалению, за редким исключением, она не доходит до Хабаровска.
Немало денег хабаровчане тратят и на следующие группы водок: "Флагман", "Кремлевская", "Немирофф", "Беленькая", "Ледокол" и прочие напитки стоимостью не менее чем в 150 - 200 рублей за условные поллитра. Напитки для людей с уровнем дохода выше среднего - берут такую водку, по словам продавцов, все чаще и чаще. Очень интересный признак.
И последняя ниша: элитарные напитки с ценовой планкой более чем в 100 долларов. Импортные виски, водка, бренди и т.п. Причем деление весьма условно. Свыше 100 - это может быть как 120 у. е., так и 320. Импортная водка дороже отечественной не потому, что намного лучше качеством. Просто в России зарплаты маленькие. Но есть у нас любители хорошего дорогого алкоголя. А с одной бутылки "Чивас Ригал" доход получается как от ящика "Кристалла". А, может, наш "Иванович" в Сиэтле пошел бы за сотню "баксов"? Ведь даже в пресыщенной Америке есть знатоки русской водки. Для многих Россия, - это как раз "Путин, водка, балалайка"...
Напоследок коснемся другой стороны медали. Напитки для людей с крайне низким уровнем доходов. Раньше асоциальные элементы пили одеколоны, политуру и нитхинол. А теперь для любителей крепкой дешевизны есть спирт, то есть "раствор дезинфицирующий" и "Ламивит", разнообразные пищевые композиции, даже дешевые портвейны, по 65-80 рублей за полтора литра. Одеколон дороже выходит.
Как видим, российские водкоделатели учитывают все категории своих потребителей. Так что если хотите, пейте но с умом. Не жалейте денег, ведь Минздрав не зря предупреждает...
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