Стройка с импортным профилем

Жить стало лучше, строить стало веселей! Примерно такое ощущение осталось у 220 участников после завершения 9-й специализированной выставки "Архитектура, стройиндустрия дальневосточного региона - 2005", "Город. Экология - 2005".

Как сказал на пресс-конференции министр строительства Хабаровского края Сергей ВАЩИШИН, Хабаровск застраивается довольно динамично - а вот стройиндустрия пока развита не так, как хотелось. Соответственно, цель выставки - определиться с пустующими нишами, понять чего именно не хватает региону для развития. Край с этого года пользуется только своим кирпичом, осваивается выпуск современных высокотехнологичных материалов. Алюминиевые и пластиковые окна также производятся на местах. Правда, пока из импортного профиля. Краю нужны технологии местного производства. Подходящие именно для наших условий, климата, инфраструктуры.

Не все из участников подпадали под эти требования. Например, количество участников, предлагающих различный инструмент, просто поражало. Правда, найти здесь отечественного производителя - пришлось бы попотеть. Гвозди, скобы, цепи, молотки, пилы, сверла и дрели, трубогибы, тяжелая техника... Преимущественно китайские, австрийско-немецкие, американские и снова китайские.

Той же краски представлено было столько, что позвольте не цитировать производителей из многих стран. Остановимся на хабаровских производителей с немалыми объемами производства. Притом не только красок, но и мастик, шпатлевок и современных гидроизоляционных материалов..

Неподалеку располагался стенд и компании "Хайликс ДВ", производящей в Хабаровске материал 3-го тысячелетия HL-1, сделанный по израильской технологии. Присутствовали "Террако-Восток" и корифеи хабаровского рынка компании "Гидролюкс" и "Гидротекс". Все, чтобы не было сырости, грибка, гнили и прочих неприятностей... Для стен, дорожных работ и изоляции трубопроводов. Компания "Гидролюкс" представила так же новинки в области энергосбережения в системах отопления и горячего водоснабжения. При наших суровых зимах эти системы способны снизить потери тепла более чем на треть.

Предприятие "Базалит ДВ", кроме минеральной ваты и изоляционных материалов из базальтового волокна, представило современные сэндвич - панели. Пока это конкурсный экспонат, но возможности его применения на Дальнем Востоке просто огромны. Как пример, приведу завод "Балтику", возведенный менее чем за год. Хабаровский завод строительных алюминиевых конструкций, кажется, тоже возвращается к жизни. Кроме традиционных окон и дверей из алюминия, он представил новый образец собственных сэндви - чпанелей с наполнителем из базальтового минерального волокна.

Компания "Новострой" демонстрировала декоративные несущие конструкции. Их стараниями, возведен, например, козырек "Далькомбанка". Компания "Волна" выступила со своими вентилируемыми фасадами. Рядом современные фасадные системы компания "Металпласт ДВ". Компания "Стройактив" демонстрировала отделочные материалы и фасады из Японии: легкие, огнеупорные, водостойкие. С покрытием, очень полезным для наших условий: под воздействием солнца грязь на них разлагается и легко смывается даже дождем.

Компания "Энергосбережение", верное своему названию, предоставили современное теплообменного оборудование, позволяющее экономить на отоплении и горячем водоснабжении до 60% от сумм платежей.

Очень много на выставке было отделочных материалов, в том числе из Турции, Ирана, Италии. Красивые, роскошно-дорогие, гламурные. А рядом компания "Амур-камень" из города Амурска выставила не менее красивые плиты из разноцветного мрамора. Но дешевле. Современный строительный пенобетон на прошлой 8-й выставке привозили приморцы. А в этот раз компания "Природная лаборатория" предоставила образцы хабаровского производства. Не остался в стороне и МУП "Водоканал". Он представил технологию бестраншейной замены трубопроводов. "МастерФайбр" наглядно показали, что можно сделать из старых автомобильных покрышек: водонепроницаемое бесшовное покрытие. Высочайшая прочность, любые расцветки и очень широкий спектр применения: от детских площадок и спортивных залов до бассейнов и яхт. Но особо порадовало ООО "МАГМА", демонстрировавшие деревянные окна, и клееный брус для строительства. Компания работает в лесозаготовительном бизнесе уже 13 лет. Но до этого не занималось переработкой леса. Только рубили и продавали. Теперь компания освоило глубокую переработкой древесины занимается всего лишь 1 год.

Но отметим и компанию "Сосновая линия", которая представила беседки, веранды и дома из сибирской сосны. Технология производства - сборные панельные дома. Чистый калиброванный лес, между деревянными плитами прокладка из базалита, пароизоляция, и т. д. Дом под ключ собирается примерно за один месяц, при этом цена за 1 кв. м составляет примерно 515 у. е. Дома апробированы сибирскими морозами, так что должны выдержать и дальневосточные. Кстати, одно из выставочных мест представляло оборудование для демонстрации именно строительных товаров. Очень вовремя.