Японские туркомпании провели презентацию

В двухдневном семинаре по туризму, организованном Генконсульством Японии, Японским центром, комитетом по туризму и Приморским отделением Российского союза туриндустрии, приняли участие представители 4 туркомпаний Японии, которые щедро раздавали участникам множество рекламных материалов на английском и русском языках.

Гости рассказали о достопримечательностях Токио, Осаки, Кобэ, Ниигаты и менее известных у туристов префектур, а также о наиболее типичных проблемах, с которыми сталкиваются при обслуживании российских туристов.

Оказывается, японцы очень любят путешествовать: в 2004 г. за рубежом побывало около 16,8 млн человек. А вот из России в Страну восходящего солнца в прошлом году выезжало всего 52 тыс. туристов, в том числе 11 238 приморцев.