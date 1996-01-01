Конец "коттеджного" проекта

Для Приморской ассоциации содействия жилищным товариществам (ПАСЖТ) все складывалось поначалу удачно. Проект малоэтажной застройки, разработанный по ее заказу, прошел в 2002 г. все необходимые экспертизы и согласования.

17 марта 2003 г. городская администрация предоставила Ассоциации земельный участок на ул. Бакунина в районе станции Океанская. Правда, установила некоторые ограничения прав арендатора в связи с нахождением площадки в курортной зоне "А".

На территории в 9 тыс. кв. м предполагалось возвести 6 двухэтажных одноквартирных домов. Это 1-я очередь строительства. Всего же улицу Бакунина, по задумкам, должны были украсить 20 коттеджей. Наверное, так и случилось бы, не прознай о планах застройщиков краевая прокуратура. Проверив в декабре 2003 г. соблюдение земельного законодательства на территории Владивостока, она пришла к выводу, что участок выделен незаконно. Однако, тогдашний мэр КОПЫЛОВ думал иначе, а потому отменять собственное постановление не стал. Разрешением спора занялся арбитражный суд.

Аргументы сторон были таковы. По мнению краевой прокуратуры, земля в районе ул. Бакунина относится к лесам первой группы и является федеральной собственностью. Изъятие таких земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется только Правительством РФ по представлению органа госвласти субъекта РФ, согласованному с федеральным органом управления лесным хозяйством. Мэрия же этот порядок нарушила, распорядившись, по сути, чужой собственностью. Более того, добавляет прокуратура, "спорное постановление нарушает конституционное право жителей города Владивостока на благоприятную окружающую среду, на благоприятные условия жизни, здоровье и безопасность".

Категорически не соглашаясь с такой оценкой своих действий, администрация доказывала, что спорный участок расположен в черте города, а потому относится к землям поселений, которыми муниципалитет вправе распоряжаться по своему усмотрению. Стало быть, решение выделить ПАСЖТ территорию под малоэтажную застройку правомерно.

Доводы надзирающего органа оказались весомее, и в октябре 2004 г. Приморский арбитражный суд признал постановление мэрии незаконным. Судьба "бакунинского" проекта повисла на волоске. Впрочем, у застройщиков оставалась надежда на пересмотр дела, поскольку муниципалитет пробовал обжаловать судебное решение в апелляционной и кассационной инстанциях. И вот недавно точку в затянувшемся споре поставил Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа: коттеджному поселку на ул. Бакунина не быть!