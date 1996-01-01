Мы уходим от базара

Год назад, во время своей предвыборной кампании, глава города Владимир НИКОЛАЕВ заявил, что одной из задач новой администрации будет наведение порядка в торговой сфере Владивостока. По его мнению, время стихийных рынков, выплеснувшихся в отдельных районах города даже на трамвайные пути и автомобильные дороги, ушло.

Через несколько месяцев после вступления в должность, мэр лично проинспектировал несколько торговых зон Владивостока. И, как сообщила пресс-служба "серого" дома, почти во всех точках были найдены нарушения. Однако банальной проверкой и устранением недостатков администрация не ограничилась. По словам помощника мэра по предпринимательству Сергея РУСАЛЕНКО, администрация впервые решила разработать долговременную концепцию развития торговой сети города, где обустройству торговых зон будет уделено повышенное внимание.

К чести администрации, программа была разработана в короткие сроки и при участии представителей науки. Ее сокращенный текст "ЗР" опубликовал в одном из недавних номеров. На своих страницах мы предложили предпринимателям детально обсудить плюсы и минусы этого проекта, но, к сожалению, особой активности в виде откликов получить не удалось. Как показал опрос на сайте www.ZRPRESS.ru, большинство коммерсантов даже не знакомо с концепцией. Поэтому корреспондент "ЗР" решил лично проехать по торговым зонам и спросить у предпринимателей, какими им видятся новые инициативы города. В качестве опрашиваемых площадок были выбраны небольшие торговые зоны в отдаленных районах.

Территория овощной базы в районе Калининской огорожена забором, при въезде есть место для парковки. У входа - доска объявлений, на которой вывешены разного рода разрешительные документы и имя владельца - ЗАО "КСП". Торгуют здесь в основном выходцы из Поднебесной. Ассортимент - овощи и фрукты. Большинство торговых точек располагаются в помещениях бывших складов, но никакой информации о том, что торгующие здесь люди официально зарегистрированы в качестве предпринимателей, в этих точках нет, поэтому легальность этого бизнеса вызывает большое сомнение.

Даже на взгляд простого обывателя здесь имеются видимые нарушения правил торговли. Например, в отдельных торговых точках овощи лежат на полу (а не на деревянных поддонах), отсутствуют ценники на некоторых видах продукции. К сожалению, нам не удалось узнать, существует ли проект развития этой зоны по причине того, что работники администрации отлучились по служебной необходимости. А торговцы на вопрос о том, что им известно о предстоящем благоустройстве этой зоны, только пожимали плечами.

В торговой зоне у остановки "Детский парк" наблюдалось полное отсутствие какой-либо информации о юридическом лице, в ведении которого находится эта территория. Несмотря на то что крытое помещение, основная торговля выплеснулась в район автобусной остановки. Процветает лоточная торговля овощами, китайским ширпотребом и продовольственными товарами. Ни о каком благоустройстве здесь, видимо, и не слышали.

Проходы между торговыми рядами узкие, часть лотков собрана из подручных материалов (пустые ящики из-под овощей), а клубы пыли, поднимаемые машинами, оседают на предложенных покупателям товарах. Всего несколько ларьков в этой зоне имеют цивилизованный вид, с указанием работающего в них предпринимателя, и один небольшой красивый павильончик, специализирующийся на реализации молочной продукции. Спросить администрацию о планах благоустройства не представлялось возможным: дверь в служебное помещение была заперта.

Торговая зона "Диомид" огорожена от дороги забором. Имеются два подъезда, небольшая парковка. Указаны юридический адрес и арендатор этой городской территории. Здесь преобладает контейнерная торговля продовольственными товарами. Удобные проходы и чистота вокруг, администратор на месте. Женщина в строгом костюме о проекте преобразования торговых зон слышала. Но говорить на эту тему с журналистами отказалась. Заметила только, что проект у них есть, но это разглашению не подлежит - коммерческая тайна. Инициативу городской администрации по наведению порядка в торговых зонах здесь только приветствуют. "Наши представители постоянно ходят на совещания в администрацию, и в курсе всех веяний", - заметила она. При этом добавила, что контролировать нужно не их, а тех, кто активно нарушает правила торговли. Но кто эти злостные нарушители, уточнять не стала, как и то, на сколько лет им отдана городом эта земля в аренду.

Останавливаемся возле небольшой торговой зоны на остановке "Диомид". Около пяти ларьков и один лоток, хотя, территория позволяет вместить больше. "Мы здесь сами по себе уже давно, - ответила одна из предпринимательниц, торгующих здесь, - Официально это и не рынок, и не торговая зона, но нас отсюда никто пока не гонит, вот и торгуем понемногу". К чести этих людей, свою территорию они содержат в чистоте.

Торговые зоны на площади Окатовая расположились по обе стороны транспортного кольца. Преобладает контейнерная торговля, часть площади занимают китайские ряды. Специфика - промтовары и несколько продовольственных точек.

Администратор - на месте, но вопросы о проекте благоустройства переадресовывает вышестоящему руководству и указывает, как с ним можно связаться. Контакт верный - директор Юрий ЛИННИКОВ подтверждает, что в настоящее время они готовят проект для администрации.

"К сожалению, нас не так давно попросили представить в администрацию план реконструкции и благоустройства. В настоящее время он уже почти готов. Согласно плану, контейнеры будут заменены на павильоны. Это довольно большие расходы, поэтому, возможно, арендная плата для предпринимателей подрастет, но незначительно. Инициативы города, в принципе, направлены на благое дело, но есть к властям одна просьба. Если они хотят навести порядок, пусть решат вопрос о сроках аренды земли. Нам земля отдана в аренду на 3 года, установка павильонов, по расчетам, может обойтись около $ 50 тыс. Я не уверен, что затраченные средства вернутся за столь короткий срок. Торговая зона - это не торговый центр, и аренду здесь высокой не сделаешь. Предприниматель переложит свои затраты на покупателей, а к нам ходят те горожане, которых отпугнет даже минимальное повышение цены. Уйдет покупатель - сбегут и сами предприниматели. Поэтому хотелось бы, чтобы после того, как администрация утвердит наш проект благоустройства, договор аренды был пролонгирован минимум до 7 лет".

Торговая зона в районе площади Баляева выбрана нами не случайно - прошлогодние проверки торговых зон начались именно с нее, и, по заявлениям чиновников, здесь были отмечены серьезные нарушения санитарных норм.

Частые визиты представителей городской администрации, видимо, не прошли даром. Торговая площадка принадлежит ООО "Самоцветы", и сегодня там нет ни одного контейнера. На месте металлических конструкций стоят красиво отделанные павильоны.

"На замену контейнеров павильонами ушел почти год и довольно значительные средства, - рассказали в администрации. - План развития зоны у нас существует давно, и мы постепенно претворяем его в жизнь. Сейчас, например, ведем строительство небольшого торгового центра, предусмотренного проектом развития".

В общем, рейд "ЗР" еще раз показал, что о цивилизованной торговле как о массовом явлении говорить преждевременно. Тем не менее радует то, что предприниматели и власти пытаются найти общие точки соприкосновения. И, возможно, благодаря совместным усилиям уже в недалеком будущем торговые зоны Владивостока будут служить примером для подражания другим российским городам.