Как попасть в "команду Кусто"

Сегодня любителям экстремальных летних видов спорта полное раздолье. В зависимости от предпочтений и, что немаловажно, наполнения кошелька, целая сеть клубов и секций в Приморье предлагает обучение и прокат снаряжения для занятий виндсерфингом, дайвингом, парусным спортом и, как фишка последних сезонов, кайтингом.

Еще три-четыре года назад о таком экстремальном виде парусного спорта, как кайтинг, было известно очень немного. В то время как в Европе и Америке по популярности он едва ли уступает серфингу - катанию на доске по волнам. Не знаем, кому пришло в голову соединить воздушного змея (крыло) и доску, под тип сноуборда, но, появившись в Приморье несколько лет назад, кайтинг быстро завоевал популярность.

Как говорят специалисты, в кайтинг приходят из разных видов спорта, начиная с паруса и заканчивая парашютным спортом. Первыми для себя открыли кайтинг спортсмены из так называемых "смежных" видов - паруса, виндсерфинга, яхтинга.

Может быть, потому, что в Приморье найти хорошую прибойную волну практически невозможно, а ветров в любое время года предостаточно, появление кайтинга - симбиоза воздушного змея и доски - было делом времени.

Самым удобным местом для обучения и занятий кайтингом во Владивостоке считается побережье п-ова Де Фриза. Большая площадь пляжа и сравнительно небольшая глубина благоприятствуют быстрому и безопасному обучению. Стоимость варьируется от 300 до 500 рублей в час. Кому-то это покажется слишком дорого. Например, курсы вождения мотоцикла или автомобиля (без топлива) стоят от 150 до 350 рублей в час. Но, как говорят спецы, оборудование для кайтинга весьма хрупкое и дорогое, поэтому и вынуждены его владельцы в цену часа вкладывать форс-мажорные обстоятельства.

Безопасность в кайтинге играет не последнюю роль. Кроме того, научиться парить над водой этим летом можно будет и на Шаморе. В отличие от зимнего летний кайтинг имеет несколько нюансов, о которых необходимо помнить. По утверждению специалистов, он гораздо сложнее зимнего хотя бы потому, что научиться управлять доской на воде гораздо сложнее, чем на льду. Необходимы навыки в легкоатлетике, умение координировать каждое движение и принимать нестандартные решения за доли секунды.

Не последнее место в обучении кайтингу занимает финансовая сторона. Достаточно посетить профильный магазин, чтобы убедиться, насколько это занятие дорогое. Осваивать этот вид спорта, конечно, необходимо с инструктором - это сэкономит время и немалые деньги. Из опыта своей работы с учениками мастера кайтинга сетуют на то, что прежде чем до человека дойдет выгодность обучения в специализированном клубе, он успеет наломать массу дров, порвать змеев и похоронить досок.

При выборе снаряжения для кайтинга производитель не играет такой роли, как при выборе автомобиля. Качество оборудования для кайтинга, имеющегося сегодня на приморском рынке, примерно одинаково. Однако в его выборе не стоит полагаться на советы друзей или знакомых, а лучше посоветоваться с консультантами. Как во всяком спорте, оборудование может быть как для обучения, так и для вполне профессионального катания. Стоимость змея зависит не столько от производителя, сколько от "свежести". Если новая доска для виндсерфинга стоит 500 долларов, то б/у можно найти и за 100. Во столько же или чуть дороже обойдется парус.

Новый змей для кайтинга тянет на $1000, а вот вторичный рынок предложениями не избалован. Правда, при этом можно найти комплект змей + доску всего за 10 тыс. рублей, но надо очень постараться. С другой стороны, при выборе снаряжения, что для кайтинга, что для виндсерфинга, необходимо быть предельно внимательными и лучше доверить выбор специалистам, а не газетным объявлениям. Здесь, как и везде, возможен элементарный обман.

Тот, кому больше по душе подводный мир, должен быть готов к еще большим тратам. Дайвинг, или погружение под воду, активно развивается в Приморье уже лет 10, но с вовлечением все большего числа поклонников этот вид спорта не становится дешевле. Обучение, продолжительность которого не может быть меньше двух недель, стоит от 150 долларов - за получение отечественного сертификата и, минимум, 300 - сертификата международного образца. Преимущество последнего заключается в возможности впоследствии нырять в любой стране мира.

Однако желающим научиться подводному плаванию с аквалангом необходимо знать, что перед тем, как идти в дайвинг-клуб, надо обзавестись медсправкой. Хирург, лор и окулист с пристрастием подвергнут организм будущего дайвера проверке. Были случаи, когда пловцы погибали от того, что у них из-за перепада давления происходило кровоизлияние в мозг.

Другим препятствием на пути к глубинам может стать стоимость оборудования для дайвинга, но его можно брать напрокат.

Стоимость аренды водолазного оборудования:

Костюм - 200-300 руб.

Компенсатор плавучести (BCD)- от 100 р.

Боты - 50 р.

Маска, ласты, трубка - 200-250 р.

Баллон с воздухом - 250 р.

Ласты - 70 р.

Но лучше, как говорят специалисты, не морочить себе голову, а брать все в комплекте.

Понятно, что сертифицированный дайвер выберет себе место для погружения в уединенном месте. Для тех, кто будет погружаться впервые, лучше выбрать в попутчики дайвер-команду. Цена одного погружения в составе "подводной команды Кусто" не превышает 50 долларов.