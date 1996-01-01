Россиянам разонравились зарубежные курорты

Предпочтения российских туристов становятся предсказуемыми: они все чаще выбирают отдых на внутренних курортах страны

Отдых в России прельщает все большее количество туристов - таковы результаты опроса, проведенного RBC daily. 46% опрошенных респондентов регулярно выезжают на отдых, причем большая часть - 69% - предпочитают проводить его на внутренних курортах. Характерно, что на отпуск в пределах родной страны россияне не готовы тратить крупные суммы денег, предпочитая платить разумные, по их мнению, деньги. Так, например, 45% предпочитает укладываться в 300 долларов, еще 17% тратят на отдых, включая проезд и питание, от 300 до 600 долларов на человека.

По мнению участников рынка, такое активное стремление отдыхать в России объясняется, с одной стороны, нежеланием, уезжая за рубеж, сталкиваться с проблемами оформления виз, языковым барьером и прочим, а с другой стороны - появлением цивилизованного внутреннего рынка, на котором все чаще предлагают полные пакеты услуг, как за границей.