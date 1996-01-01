Отпуск проведу на родном берегу

Наконец-то пришло долгожданное лето, и хотя весна получилась запоздалая, и даже май, обычно ветреный, но солнечный, теплом не побаловал, все мы находимся в приятном ожидании предстоящего летнего отдыха.

Ответить на вопрос, где провести отпуск с максимумом комфорта, удовольствий и впечатлений, чтобы потом весь год не было мучительно больно за бездарно потраченное отпускное время, вам поможет специальный выпуск "ЗР" "Отдохнем!"

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что можно прекрасно отдохнуть, не выезжая за пределы Приморья. В нашем уникальном по красоте крае для этого есть все необходимое: прежде всего, это чистое, теплое море, роскошная первозданная природа, теплый, мягкий климат и великое множество самых разных баз отдыха, рассчитанных на любой вкус и уровень доходов.

Окрестности Владивостока и Артема

Не счесть турбаз, палаточных городков и стационарных баз отдыха на побережье Амурского и Уссурийского заливов и островах залива Петра Великого: это турбаза "Жемчужина", "Бриз", "Утес", "Садко", "Волна", "Прибой", "Ренессанс", "Лето" и десятки других, как вполне самостоятельных, так и принадлежащих предприятиям, где, впрочем, может отдохнуть любой желающий.

За Артемом, в бухте Муравьиная (Тавайза), находятся круглогодичные базы отдыха "Эдельвейс" и "Наши гости", где могут отдохнуть и дети, и взрослые. Обе базы недалеко от моря, закрыты от ветров густой лесопарковой зоной. Имеется все для комфортного отдыха: капитальные отапливаемые здания, трех-четырехразовое питание, прокат спортинвентаря, горячая вода, русская баня, сауна, видеозал, дискотека.

Новая комфортабельная база отдыха "Плесы Песчаного" расположена в экологически чистой зоне полуострова Песчаный. Cпокойная обстановка, отсутствие по соседству других баз отдыха, охраняемая территория, делают "Плесы Песчаного" идеальным местом для корпоративного и семейного отдыха. Здесь вам предложат на выбор 2-местные деревянные домики, комфортабельные номера в двухэтажном корпусе или бунгало. При приобретении путевки можно заказать трехразовое питание. Если вы не можете себе позволить длительное пребывание на базе, предусмотрен отдых на один день.

Центральное Приморье

В центральном Приморье интересно отдыхать в любое время года. Закрытое от летних муссонов отрогами Сихотэ-Алиня, летом оно славится более жаркой и сухой погодой, обилием ягод, овощей и фруктов. Хорошо известны любителям таежных красот арсеньевские базы отдыха "Салют" и "Бодрость". Здесь вам предоставят комнаты на 2-7 человек, горячее водоснабжение, душ, сауну, 3 -разовое питание. В "Бодрости" в теплое время года функционирует специально оборудованный для купания открытый бассейн.

Каждое лето первым из арсеньевских лагерей отдыха распахивает свои двери ЗДОЛ "Лаванда", где отдыхают дети от 7 до 14 лет. Живут ребята в хорошо оборудованных комнатах на 2-8 человек. Уютная столовая, красиво оформленный холл, имеются сауна, душевые. Разнообразное пятиразовое питание, свежие ягоды, овощи, фрукты, отдых на берегу реки, у моря, чистый лечебный воздух - все это поможет детям восстановить силы, запастись здоровьем на весь учебный год. Отдых и лечение можно соединить и в детском санатории "Айболит", который также располагается в Арсеньеве.

В Анучинcком районе находится турбаза "Юность" на 100 мест. Размещение в капитальном отапливаемом здании или 4-местных домиках, имеются душ, сауна, баня, 3-разовое питание. Предоставляется целый комплекс услуг по организации активного отдыха, включая катание на лошадях.

В соседнем с ним Яковлевском районе круглогодично функционирует детское оздоровительное учреждение с одноименным названием рядом с источником с минеральной водой Покровская. Дети могут не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

В Спасском районе туристов ожидает своя экзотика. Вам будет предложено проживание в домах сельских жителей, где вас окружат домашним уютом и гостеприимством, обеспечат экологически чистыми продуктами, натопят русскую баньку. Здесь вас ожидают красивая природа, чистый воздух, первоклассная рыбалка, обилие грибов и ягод.

Для любителей таежной экзотики интерес представляет и охотбаза "Дальпримдар", расположенная на границе Анучинского и Партизанского районов, в глухой тайге на берегу реки Муравейка, в потрясающих по красоте местах, напоенных чистым смолистым таежным воздухом. Размещение в зимовье, печь на дровах, трехразовое питание, баня.

В Черниговском районе можно провести отпуск в охотхозяйстве "Илистое", где вам предложат комфортные условия проживания, охоту и рыбалку.

На территории Уссурийского района функционируют турбазы "Таежная", "Природа", летний детский спортивно-оздоровительный лагерь "Надежда". Расположены они в живописном таежном массиве, предоставляется весь комплекс услуг по организации активного, комфортного отдыха.

Находка

Великолепные морские пейзажи с чарующей красотой закатов и восходов, бирюзово-синее море с песчаными пляжами и чистой, хорошо прогревающейся водой, не остывающей до поздней осени и не замерзающей зимой, причудливо изрезанные берега с кудрявыми сопками, поросшими густой изумрудно-зеленой растительностью, - все это Партизанский район, окрестности Находки и бухта Врангеля с их неповторимой природой и многочисленными базами отдыха и кемпингами любой степени комфортности, от палаток до коттеджей.

И, конечно, лучшие среди них, зарекомендовавшие себя в качестве профессионалов в области туризма и цивилизованного отдыха, это "Шепалово", ООО"Сихотэ-Алинь" (Красный мыс), "Радуга", "Отрада", "Дубравушка", "Маяк", "Звезда Приморья", "Антарес", "Лебединое", "Звезда Приморья" и многие другие.

Партизанская долина

Уникальные природа и микроклимат Партизанской долины особенно комфортны для отдыха. Здесь находятся несколько популярных круглогодичных баз отдыха, наиболее известные из которых - "Гостиный двор", "Вавила", "У Прокопыча" . К услугам отдыхающих - комфортабельные домики с двух - трехместными комнатами, трехразовое питание (шведский стол), ресторан, русская баня с водоемом для круглосуточного купания, сауна, бильярд, нарды, настольный теннис. Оборудованы спортплощадки для катания на роликовых коньках, стрельбы из пневматического оружия. Есть рыбалка, охота. Не менее прекрасная природа Шкотовского района представлена турбазами "Ливадийская" в селе Лукьяновка и "Орлиное", расположенными в зоне хвойно-широколиственных лесов Артемовского водохранилища. Отдыхающие живут в деревянных домиках, обеспечивается трехразовое питание, баня, камин, организуются лесные прогулки, рыбалка, охота.

Хасанский район

Популярностью пользуется круглогодичная база отдыха "Энергетик", расположенная в одном из живописнейших мест села Безверхово. Отдыхающие размещаются в двухэтажном кирпичном здании: двухместные номера с балконами, туалетом и душем в каждом номере или отдельных деревянных домиках на берегу моря. Пищу туристы могут готовить самостоятельно или воспользоваться услугами повара. В селе у местных жителей можно дешево купить морепродукты. Организуется прокат пляжного инвентаря, экскурсии в заповедник "Кедровая падь".

С наступлением сезона начинают функционировать летние туристические базы отдыха: "Автомобилист", "Райтекс", "Витязь", "Посейдон", "Полет" и другие. На многих базах предоставляется трехразовое питание, услуги бань, прокат спортивного и лодочного инвентаря, организуются походы, прогулки верхом, катания на яхтах и катерах.

Северное Приморье

Несмотря на здешнее прохладное лето, многие в последнее время стали отдавать предпочтение отдыху в этих экологически чистых местах. Роскошная и одновременно несколько суровая природа северных прибрежных районов Приморья очарует вас своей первозданной красотой, если вы выберете для отдыха летние базы отдыха "Клоково" и "Лидовка", находящиеся недалеко от Дальнегорска, или круглогодично функционирующие кавалеровские базы "Сивуч" и "Зеркальное",одна из которых находится на побережье бухты Японка, а другая - на берегу озера Зеркальное. Здесь для туристов созданы все условия для незабываемого отдыха: отапливаемые коттеджи, трехразовое питание, душ, баня, бильярд, походы по заповедным местам.

В Красноармейском районе любители таежной экзотики смогут отдохнуть на турбазе "Усть-Арму", оборудованной в красивейшем месте на берегу реки Арму. Проживать, несмотря на таежную глушь, они смогут в капитальных деревянных домиках с электроосвещением, питаться в просторной столовой с хорошей кухней и опытным поваром, есть баня, организуются рыбалка, сплав по горным рекам, разработаны таежные маршруты, предоставляются услуги опытного проводника.

Наш уникальный край щедро раскрывает для нас свои сказочные красоты: море, реки, сопки, тайгу, а представители туриндустрии постарались обеспечить их доступность, создав огромное количество всевозможных баз отдыха даже в самых удаленных уголках. Нам остается только сполна воспользоваться всем этим и отдыхать в гармонии с природой, наслаждаясь ее неповторимой красотой и бережно относясь к ее богатствам.