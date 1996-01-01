Обездоленные дольщики,

После подписания акта приемной комиссией о сдаче дома в эксплуатацию наступает самый торжественный момент - жильцы оформляют документы на право собственности и справляют новоселье, конечно, если к этому времени они уже сделали "ремонт" - отделку квартир, установку межкомнатных перегородок, стяжку пола и т.д. А к этому через небольшой срок добавляются новые ужасы, о которых они прежде и не подозревали.

Что сдерживает новострой?

Среди причин затягивания сроков строительства есть много "уважительных". Например, отсутствие контроля над долевыми деньгами позволяло до последнего времени (да и сейчас, пожалуй, найдутся такие лазейки) "крутить" деньги, не используя их по целевому назначению. Например, дольщики на 100% уверены, что их деньги пошли на кирпич, услуги механизаторов, транспортные расходы и пр., а в это время они тратятся на открытие какого-нибудь доходного игорного заведения или закуп за границей машин для их последующей перепродажи. Деньги потом возвращаются на стройку, но до этого успевают принести застройщику дополнительную прибыль на стороне.

Найти причину, почему дом строится медленно, для хорошего строителя не составляет труда: подвели смежники, не давала работать стихия, местные жители протестуют против строительства и т. д. То есть "не понос, так золотуха". Потом, когда дом уже фактически построен, застройщику выгодно затягивать оформление собственности на дольщиков, чтобы продлить сладкое время "безответственности". А накануне сдачи дома госкомиссии можно перевести активы строящей компании в другую, специально для этого образованную. Какие могут быть вопросы к другой компании?!

Карманные ТСЖ

Но есть и другой путь: застройщики организовывают ТСЖ. Сегодня и госкомиссия без наличия в доме ТСЖ и участия его как эксплуатирующей компании отказывается принимать дом.

А к моменту завершения строительства все юридические права на организацию ТСЖ - в основном за компанией-застройщицей. Дольщики к моменту сдачи дома, как правило, не "созревают хозяйствовать". В этом случае застройщик "мужественно" берет бремя организации товарищества на себя, обязывает на ответственную работу в нем проверенных людей: братьев, мам, жен, любовниц руководителей и т.д.

Ничуть не портит дело и то, что ТСЖ после сдачи дома в эксплуатацию находит управляющую компанию - в ней также могут быть не какие-нибудь "проходимцы", а уже проверенные свои люди, с которыми всегда можно найти общий язык, чтобы оставить недоделки "в покое". Более того, "своя рука" может установить завышенные платежи, организовать сбор денег на "что-то очень нужное всем" и этим продолжать "подпитку" бывшего застройщика.

Люди удивляются: не было отопления, отсутствовали горячая вода, не ходят лифты и т.д., а платить надо. ТСЖ сдает в аренду нежилые помещения, а куда деваются арендные платежи - не отчитывается, хотя эти средства должны идти либо на счет ТСЖ и определенные собранием жильцов расходы, либо делиться на жильцов пропорционально бывшему долевому участию.

Если новосел чем-то недоволен, то карманное ТСЖ найдет возможность "заткнуть рот". Особенно "суров" шантаж по прописке: людей запускают жить в еще не сданный дом, поскольку они под долевое участие продали прежнюю квартиру, либо они получают жилье по сертификатам... А когда начинают "упрямиться", то им говорят, что они в доме находятся незаконно, что в любой момент их могут вышвырнуть на улицу. И люди вынуждены тянуть кроме лямки долевого участия еще и коммунальные расходы, которые до сдачи дома в эксплуатацию и передачи квартиры дольщику по акту должна оплачивать компания-застройщик. К тому же, платить приходится, переплачивая, потому что тарифы по несданному в эксплуатацию дому - промышленные.

Почувствовать себя хозяином

Бывший дольщик, получая квартиру, сегодня еще не осознает себя сохозяином (в размере доли) всего земельно-имущественного комплекса жилого дома, хотя Жилищный кодекс делает его таковым. Новоселы воспринимают общее собрание ТСЖ как обязаловку, а не как естественный для всех хозяев акт, связанный с разумным ведением своих дел по имеющейся у них в собственности недвижимости. Они не понимают, что они, а не бывший застройщик, могут сдавать в аренду или продать мансарды, например, тем самым уменьшив свои расходы на долевое строительство. Что они вправе через свое ТСЖ предъявить иски о нарушении прав потребителей застройщику, который переделал проект под себя или же необоснованно отошел от реализации его в том виде, который он рекламировал.

Новосел не понимает, что он владеет и частью того участка земли, на котором расположен новый дом, и частью общих помещений разного назначения, и частью домового оборудования и сооружений, обслуживающих дом, и т.д. Своим участием в долевом строительстве он за все это уже заплатил и вправе распоряжаться через ТСЖ своей долей в этом общем балансе дома через мнение, голос в собрании и распоряжение. Непонимание этого делает собственника комплекса купленной им по долевому участию квартиры заложником "эксперимента" то ли бывшего застройщика, то ли управляющей компании, то ли властей, превратно трактующих, например, свои права на чердаки и подвалы...

Через создание ТСЖ государство пытается в нас пробудить хозяйские чувства, чтобы мы сами распоряжались своей собственностью, чтобы научились не переплачивать за услуги ЖКХ, требовали за свои деньги выполнение ремонта. Конечно, не каждому это по душе или на это есть время. Но можно выбрать людей, которые с удовольствием будут работать в правлении ТСЖ.

Дом на Тигровой

Жилой дом № 20а на ул. Тигровой во Владивостоке выделяется своей архитектурой и считается особенно престижным. Он был принят госкомиссией 1 июня 2004 г. Наверное, это одна из творческих удач проектировщиков ОАО "ДНИИМФ". Но если к внешнему виду здания у жильцов претензий нет, то к отдельным элементам проекта или же отклонениям от него и по выполненным компанией "Эскадра-П" строительным работам у ТСЖ "Океан" накопилось немало претензий.

До ТСЖ "Океан" по инициативе застройщика - компании "Эскадра-П" - было организовано карманное ТСЖ "Тигровое", которое в качестве председателя возглавил учредитель этой компании Виктор ПОЗДНЯКОВ. К директору компании, то есть к своему сыну Борису (оба участники долевого строительства), он, в отличие от других дольщиков, серьезных претензий по дому не имел. А это в конечном счете привело к бунту на корабле: 26 января на собрании жильцов дома было принято решение о создании нового товарищества, которое стало правопреемником ТСЖ "Тигровое". Бывший председатель, однако, сильно обижен не был, потому как был избран в правление и его голос остался значимым.

Председатель ТСЖ "Океан" Ирина ПАВЛИКОВСКАЯ считает, что с "Эскадрой-П" как с застройщиком жильцам повезло хотя бы в том смысле, что компания эта вменяемая и с ней удается находить компромиссы, хотя многие вопросы приходится решать через суды. А претензий достаточно. Кровля оказалась ненадежной: первый же весенний циклон показал, что вся она протекает. Мягкий кровельный материал оказался водопроницаем, и его рекомендовали заменить на металлочерепицу. Специалисты, оценивавшие возможность ремонта, пришли к выводу, что он потребует замены конструкций стропил, и обойдется примерно в 12-14 млн рублей. Кто должен ремонтировать в новом доме прохудившуюся менее чем за год крышу? Снова жильцы? Конечно же, это гарантия застройщика! Об этом черным по белому записано в Законе "О защите прав потребителей".

В техническом помещении выходы канализации и вентиляции оказались рядом, и по вентиляционной системе дома фекальная вонь стала распространяться по квартирам - это в элитарном-то доме!

Во дворе дома строители возвели шесть капитальных гаражей, которые затрудняют проезд машин. Правление ТСЖ предложило разобрать гаражи и обязать застройщика благоустроить двор по первоначальному проекту.

Еще один больной вопрос - это попытка отчуждения бывшим застройщиком ряда помещений общего назначения, в том числе технических - подвалов и чердаков. Он пытается как собственник либо сдавать их в аренду, либо продать, чтобы... "компенсировать повышенные затраты на строительство дома". Этот спор коснулся помещений общей площадью более 600 кв. м. Некоторые из них после сдачи дома странным образом поменяли свое назначение и названия, что жильцы оценили как "ревизию проекта". Кстати, передачу проектной документации ТСЖ строители "Эскадры-П" пока не произвели.

Что ценно, обе стороны в этом споре проявляют друг к другу уважение: они не превращают встречи в драки, а ведут именно выдержанный спор, и когда он заходит в тупик, то лишь тогда следуют обращения к экспертам, в суд и т. д. И это, к сожалению, делает спор дороже, потому что он стоит времени и денег.