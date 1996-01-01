"ЗР" ненароком разогнал инфляцию

Составленный Рейтинговым агентством "Золотой Рог" первый Рейтинг ценовой политики крупнейших продовольственных магазинов и торговых сетей города Владивостока не только вызвал живой интерес многих читателей "ЗР", но и оказал непосредственное влияние на уровень цен в столице Приморья.

Как показывает экспресс-исследование, почти сразу после опубликования рейтинга, в гипермаркете "В-Лазер", стоимость расчетной потребительской корзины в котором на тот момент была самой низкой среди крупнейших продмагов и торговых сетей города Владивостока, произошло заметное увеличение цен. По нашим расчетам, на различные группы товаров оно составило от 3 до 5%.

Конечно, достаточно трудно сказать, насколько рейтинг мог повлиять на ценовую политику "Гипермаркета "В-Лазер".

Однако факт остается фактом. Сразу же после выхода в свет рейтинга в редакцию "ЗР" с просьбой предоставить более подробные результаты исследования обратились представители "Гипермаркета "В-Лазер".

Вполне возможно, что именно под воздействием этой информации они и приняли решение о корректировке ценовой политики.