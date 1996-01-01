На защиту дольщика идут банки и страховщики

С 1 апреля с.г. в России вступил в силу новый федеральный закон "Об участии в долевом строительстве". Владивостокские строители обсудили новый закон на совещании-семинаре, посвященном новым аспектам жилищного строительства.

По своей сути новый закон довольно революционный, и есть определенные опасения, что строители пока не в состоянии выполнять его условия. Закон требует "прозрачности" действий инвестиционно-строительных компаний, их отчета перед участниками долевого строительства за каждую потраченную копейку. Естественно, некоторые компании волнует, что их прибыль при этом, вероятно, будет ограничена и им рынок услуг по строительству нового жилья станет невыгоден. Сегодня рентабельность этого бизнеса доходит до 100%.

Однако, как было сказано на семинаре, во Владивостоке уже готовится документация для нового жилого дома по требованиям нового закона. Хотя присутствовавшие на семинаре строители отмечали, что все требования закона компании-застройщики смогут выполнить не сразу - адаптация к закону в лучшем случае займет время до конца этого года.

Генеральный директор регионального ипотечного агентства ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА выразила обеспокоенность снижением платежеспособности населения в смысле возможностей строительства нового жилья. Причиной этому стал дисбаланс между ростом цен на местном рынке нового жилья и доходов населения. Если в прошлом году "квадрат" в новострое во Владивостоке, по данным этого ипотечного агентства, подорожал на 58%, то доходы горожан выросли всего лишь на 25%. Подобная разница выдерживается и в этом году.

Понятно, что роль личных денежных накоплений и заработка в решении населением жилищного вопроса падает, а это в конечном итоге ведет к уменьшению масштабов нового строительства. Роль кредитов - вспомогательная, и они не могут серьезно поправить ситуацию. Правда, есть надежда, что заемные средства будут более востребованы после снижения процентов по ипотечным кредитам, которое частично может произойти уже в этом году.

По мнению Марины Ломакиной, к более приемлемым ценам на недвижимость "должна привести разумная и взвешенная политика муниципалитетов". Тогда есть вероятность довести только во Владивостоке число семей, пользующихся ипотечными кредитами, до 8 тыс., или 4%. При этом останется серьезный резерв, потому что в целом улучшение жилищных условий - заветная мечта 68% населения Приморья.

При этом, было признано, что ипотечные программы отдельных банков для граждан сегодня стали более привлекательны, чем условия федерального ипотечного агентства АИЖК.

Для приморцев, например, довольно привлекательны условия Внешторгбанка, представитель которого на семинаре был просто нарасхват. Интересно, что банк предложил новую схему расчетов по сделкам и в рублях, и в валюте, которая делает их абсолютно безопасными и надежными.

К сожалению, по данным ГУАГ, сегодня во Владивостоке "квадрат" жилья в новом доме еще до разрешения на его строительство стоит $ 400, а если он уже близок к вводу, то - $ 800-1700. А ведь еще полтора-два года назад на завершающем этапе строительства обычны были цены в $ 450-600.

Одним из серьезных недостатков долевого строительства прежде было отсутствие страхования финансового риска дольщиков. Первой в Приморье страховой компанией, которая решилась на это, стал Владивостокский филиал Страховой группы "Спасские ворота". При этом страховщики не берутся защищать дольщика от роста цен, но в силу нового закона, обязывающего застройщиков в случае невыполнения обязательств перед дольщикам возвращать им деньги с выплатой дополнительной компенсации, они готовы гарантировать.

Однако страховщики не берутся работать с дольщиками на любом строящемся жилом доме. Если они видят, что риск долевого участия в нем слишком велик, то отказывают долевику в страховке и не желают иметь дело непосредственно с застройщиком. Страховая компания сама проводит экспертизу - оценивает состав учредителей и возможности инвестиционно-строительной компании, ее баланс, источники финансирования строящегося объекта, инвестиционный график, взаимоотношения с банками и партнерами по строительству и т.д. Причиной отказа в страховании может быть отсутствие оформленного разрешения на земельный участок, непорядок в проектно-сметной документации и пр.

Активнее проявляют свой интерес страховые компании к объектам, на которых строительство идет с привлечением ипотечных кредитов. Несколько "страховщиков" во Владивостоке активно занимаются этим уже около года. Здесь предметом кредитования становится ссудная задолженность клиентов ипотечных агентств. При этом комплексный договор страхования стоит 1,5-2% в год от имеющейся задолженности.

То есть степень доверия страховщиков к ипотеке выше, чем непосредственно к застойщикам. Пожалуй, это связано и с тем, что ипотечные агентства также проводят серьезную проверку застройщиков на их платежеспособность и порядочность относительно выполнения условий договоров.

Новые принципы долевого участия в строительстве нового жилья делают кредитование участия в нем менее рискованным, и это привлекает страховые фирмы. У дольщика повышается степень защищенности. И на сегодняшнем этапе приятно, что само это страхование пока что не обязательно-принудительное, а добровольное.