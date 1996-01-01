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Мобильник с рук не сойдет
Итак, вы решили купить мобильный телефон с рук. Не будем отрицать, что покупка мобильника с рук может сэкономить деньги и даже, вполне возможно, что вы получите неплохой телефон. Но, скорее всего, вам подсунут аппарат, который прекратит работать через несколько суток. Давайте вместе рассмотрим "подводные камни", которые подстерегают незадачливого покупателя, желающего сэкономить.
Ворованные трубки
Те, кто продают свой телефон, делают это по нескольким причинам. Вот основные: замена телефона на новый, когда старый аппарат уже поднадоел; телефон начал плохо работать и от него пора избавиться; и, наконец, это ворованная трубка.
Третий случай, как ни прискорбно, стал достаточно распространенным. Как правило, продавец украденного телефона не имеет к нему зарядного устройства, инструкции и прочих аксессуаров. Объяснения о том, что все это где-то потерялось, было похищено и тому подобные не должны вводить вас в заблуждение - телефон украден с вероятностью близкой к 100 процентам. Цена на такие аппараты в большинстве случаев чрезвычайно низкая, но рекомендовать их к покупке не стоит по нескольким причинам.
Первая и основная заключается в том, что ворованное покупать нельзя - это незаконно. Другие причины не столь важны, но их тоже стоит принимать во внимание. К примеру, бывший хозяин телефона может подать заявление в милицию о том, что с его телефона ему звонили домой и угрожали (ведь при краже телефона в нем была SIM-карта с номерами из записной книжки). В 90 случаях из 100 стражи порядка вряд ли что-либо станут предпринимать, чтобы вернуть аппарат законному владельцу. Но существует вероятность, что все-таки "маховик закрутится" и будет сделан запрос всем операторам. Дальше - дело техники: при следующей регистрации в сети украденного аппарата (в нем может быть любая SIM-карта), оператор получит данные о вас, которые и передаст в милицию. Потом вы будете объяснять, откуда у вас телефон, как вы его приобрели, и получите серьезную головную боль вкупе с потерянным временем. Кстати, найти украденный телефон с помощью операторов достаточно легко, просто этим необходимо заняться.
Ни гарантии, ни сервиса...
Частные лица, которые продают телефоны на вторичном рынке, никакой гарантии на проданный товар, конечно же, не предоставляют. Правда, бывают редкие случаи, когда вместе с телефоном остается еще не истекшая фирменная гарантия, но рассчитывать на это не стоит. А возврат б/у телефона продавцу на вторичном рынке - это из области фантастики.
Телефоны на вторичном рынке, помимо деления по производителю и модели, можно условно разделить по возрасту. Если в фирменном магазине вы заведомо покупаете новый аппарат, получаете полную гарантию и послегарантийное обслуживание, то здесь можете приобрести как почти новый телефон (кстати, сразу озадачьтесь вопросом: почему его продают?), так и "дедушку" возрастом около 3-4 лет.
Конечно, цены на б/у аппараты могут отличаться от стоимости новых на порядок. Но слишком низкая цена говорит лишь о желании владельца поскорее избавиться от плохо работающей или украденной вещи. А нужна ли такая вещь вам? Готовы ли вы к тому, что, отдав свои кровные деньги, вы не получаете новый телефон, не получаете сервис и гарантию, а главное, не знаете, что с этим телефоном делали до вас?..
Первый телефон - на продажу
Существует небольшая группа пользователей, которая всегда хочет оставаться на пике прогресса. Эти люди очень часто обновляют свои мобильные телефоны, а старые продают. Покупка телефона именно у таких людей наиболее выгодна, так как они не заламывают цену. При этом продаваемый телефон находится чаще всего в хорошем состоянии и использовался от силы полгода, а иногда и того меньше.
Есть обычные пользователи, купившие телефон для себя. Эта категория использует телефон довольно аккуратно, но при этом не меняет аппарат, пока он выполняет все функции. Как только начинаются проблемы, хозяин стремится избавиться от такого мобильника. Вряд ли такая "труба" станет для вас подарком.
И, наконец, продажа первого телефона. Это особый случай. Люди зачастую покупают свой первый аппарат за небольшие деньги, так как не знают, что им может понадобиться от телефона. Проходит около года, и они уже берут себе бизнес-модель или имиджевую раскладушку, так как поняли, что им требуется. А свою первую "трубу" стараются продать. При этом в магазине новые бюджетные модели стоят недорого, поэтому экономия на б/у телефоне получается и вовсе смешная. Да еще ни гарантии, ни сервиса...
А идите вы... в магазин
И последний совет. Как бы вам ни хотелось купить телефон, насколько бы соблазнительной ни была цена, откажитесь от покупки, иначе есть большой шанс, что вы выбросите свои деньги на ветер. Руководствуйтесь здравым смыслом - не стоит гнаться за дешевизной, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Лишь представьте, что при покупке нового аппарата вы избавляете себя от массы проблем.
И главное: если вы хотите приобрести ультрамодную или имиджевую модель, а средств нет, но так хочется, то тем более нет смысла искать ее на вторичном рынке. Разве кто-то продаст беспроблемный современный модный аппарат по цене ниже магазинной? А если и встретите подобное предложение, то будьте готовы к "разводу"...
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