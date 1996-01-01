Приморская природа - в Москве

С 12 по 15 мая в Москве на международной туристической выставке MITF Приморье представляли 5 туристических компаний: "Мирабэль-Тур", Приморское агентство авиационных компаний, "Диалог народов", "Омни-Тур" и "Находка-Интурист".

Как сообщил председатель комитета по туризму администрации Приморского края Сергей ПЫСИН, некоторые турфирмы участвовали в выставке как посетители, а некоторые как непосредственные участники. Особый интерес вызывали экспонаты, связанные с экзотической природой Приморья. "Наше агентство представляло туры по краю, - сказала менеджер по туризму компании "Мирабэль-Тур" Наталья ДИНИНА. - В частности маршруты в Хасанский район. Один из них так и называется - "Очарование южного Приморья". А также маршруты восхождения на горы, и авторалли в Тернейский район".