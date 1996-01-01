От моря до моря на туристическом поезде

В понедельник в Санкт-Петербург прибыл туристический поезд, курсирующий через крупнейшие города России. При этом вояж по просторам России является лишь частью кругосветного путешествия богатых туристов из Великобритании.

Особенность поезда в том, что этот состав полностью состоит из 21 специального "люксового" вагона, рассчитанных на двух-трех пассажиров. По словам пресс-секретаря Владивостокского отделения ДВЖД Александра АРТАМОНОВА, внутреннее убранство вагонов мало чем отличается от кают комфортабельных круизных лайнеров.

В ходе поездки пассажиры специального поезда посетят Минск, Брест, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток, Хабаровск и Красноярск. Путешествие на Trans-Siberian Express Train продлится 15 дней.

После прибытия поезда во Владивосток, которое намечено на первые числа июня, путешественники пересядут на туристический лайнер и продолжат свое путешествие. При этом отдыхающие с лайнера пересядут на поезд и продолжат свое путешествие в обратном направлении.