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"КамАЗ" откатывает "КАТО"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Говорят, когда японцы впервые увидели автомобиль "УАЗ", они были поражены: что только не придумают русские, лишь бы дороги не делать! И организовали в японском Токио клуб фанатов "УАЗа". Словом, наша техника лучше наших дорог.

Выставка "Транспорт Дальнего Востока - 2005", прошедшая с 12 по 15 мая в помещении Хабаровского театра музыкальной комедии, должна была по своей идее ответить на вопрос: как же развить транспортную отрасль края. И это уже без комедий.

Выступавший на открытии выставки зам. министра транспорта и связи Владимир ЗЫКОВ отметил, что это, наверное, самая специализированная выставка за последнее время. На ней не было выставочных мест, не относящихся к той или иной транспортной отрасли. Не торговали сувенирами, пивом и пирожками... Как подчеркнул заместитель министра, цель выставки - не получение каких-то дивидендов, но всесторонняя помощь в развитии транспортной инфраструктуры края.

Малочисленность выставки, а присутствовало на ней чуть более 30 участников, в данном случае не показатель. Были представлены не только крупнейшие производители техники, такие как "КамАЗ", "НефАЗ", Белорусско-германское совместное предприятие "МАЗ-MAN", но и дорожные строители, например, компания "АМУРДОРМАШ". А кроме этого: "МОТОРДЕТАЛЬ Кострома", Унитарное предприятие "Минский завод колесных тягачей" и "Спасский тракторно-ремонтный завод", разнообразные продавцы дорожной техники б/у и официальные дилеры компании "ИСУДЗУ", "КАТО" и другие.

Кстати, количество торговцев импортной техникой было минимально. Как заметила директор выставки Ольга ШОРОХОВА, можно сказать, что "тихая экспансия" иностранцев заканчивается. Самые тяжелые времена для отечественной промышленности (тьфу-тьфу-тьфу) прошли, теперь не время экономить на качестве.

В чем это должно проявиться? Например, еще 10 лет назад на улицы города выходило 300-400 автобусов, и они перевозили всех пассажиров. А сегодня ежедневно воздух Хабаровска отравляют уже минимум 500-600 автобусов. На остановках иной раз не хватает места для всех желающих высадить и посадить пассажиров. Проблема "частника на "Газели" может, в принципе, решиться сама собой по причине естественного износа. Тем более что эксплуатируют их нещадно.

Но и политика городских властей сейчас направлена на уменьшение малолитражных автобусов на улицах. Так что очень своевременно на выставке были представлены отечественные модели городских автобусов. Удобные, просторные, крепкие, на 100 с лишним пассажиров. Кроме того, как известно, "КамАЗу" ямы не страшны. По сравнению с бэушным корейским автобусом он выигрывает по всем статьям. Проходимость, вместимость. Кроме цены. Цена нового отечественного автобуса немаленькая - 1 800 000 рублей.

Но как подчеркнул директор Хабаровского филиала торгово-финансовой компании "КамАЗ" Александр МОРОЗОВ, европейская часть России уже насыщена отечественным транспортом. Число закупаемых автобусов измеряется сотнями. А вот в ДВФО их можно перечесть по пальцам. В Южно-Сахалинске превозят людей 15 новеньких автобусов, 10 в Петропавловске-Камчатском, и два (!) - в Хабаровске.

Финансистов "КамАЗа" порадовала новость о том, что администрация Приморского края решила возрождать муниципальный транспорт практически из руин. С использованием отечественных производителей.

Представленная на выставке тяжелая техника для лесной отрасли - так же почти вся из разряда новинок: погрузчики, трелевщики, тягачи и многое другое. Ситуация с данной техникой складывается примерно так же, как и с городским автотранспортом.

Лет 10 назад многие нынешние участники искали надежных поставщиков техники для лесозаготовки. Но найти это одно, а вот сделать так, чтобы в дальнейшем не пришлось искать запчасти на несуществующих уже предприятиях, - это совсем другое. Из-за этого, а также и из-за дешевизны импортных подержанных машин и наличия на них запчастей многие сделали выбор не в пользу отечественных производителей. Сейчас ситуация медленно, но меняется.

Так вот, про основную идею выставки (правда, признаюсь, мысль подслушанная). Безусловно, радостно от обилия на ней отечественной техники. Обеими руками "за". И не такая уж и дорогая она. Вот только люди все равно норовят купить подешевле. Некоторые не верят в лизинг и рассрочку, а некоторые просто работают по принципу: после нас - хоть потоп. Изменится ли их психология - покажет время.

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