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Морские огороды приносят первые плоды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ООО РПК "Звезда Преображения" собран первый морской урожай. Как рассказал "ЗР" генеральный директор компании Александр СУХОДОЛОВ, с морского участка уже изъято около 25 тонн мидии. Добытая ракушка пойдет на Преображенский рыбокомбинат, где из ее "мяса" произведут деликатесные консервы, которые потом поступят в розничную сеть края. Всего за сезон 2005 г. планируется собрать около 50 тонн мидии.

Выращивают на морском огороде и гребешков. Однако в этом году с этим морским моллюском возникли неожиданные проблемы. "Приморью не выделили ОДУ на гребешок, поэтому нам разрешили собрать всего 10 тонн, между тем мы с 2000-го по 2005 г. вырастили около 100 тонн", - говорит директор РПК. Разрешат ли компании все же собрать выращенный и сохраненный от браконьеров урожай, здесь не знают, но надеются, что разрешение от Приморрыбвода все же будет получено.

А вот добыча морского ежа начнется уже в конце мая. "В настоящее время идет промысловая разведка водолазами компании, и, как только икра будет соответствовать промысловым стандартам, начнется добыча. В этом году общая ежовая квота компании 399 тонн черного ежа и 109 тонн серого", - рассказал Александр Суходолов.

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