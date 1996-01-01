Ипотека: бег с препятствиями

О массовой ипотеке в России говорить рано - доля ипотечного кредитования в ВВП пока не превышает 1% (для сравнения - в США она составляет 55%, в странах Евросоюза - более 30%).

По данным Банка России, в 2004 г. на ипотеку пришлось лишь 1,52% всех кредитов, выданных частным лицам. Росстрой подсчитал, что за это время в России пока выдано лишь 46 тысяч ипотечных кредитов. Для того чтобы выполнить наказ президента и обеспечить увеличение этой цифры до 1 млн максимум к 2012 г., ее ежегодный прирост должен составлять не менее 47%.

По данным АИЖК, текущие темпы прироста этого показателя гораздо выше - 10% в месяц. Более того, в агентстве отмечают и рост средней суммы, выдаваемой заемщику - на 1 сентября 2004 г. она составляла 364 тыс. руб., а на 1 апреля 2005 г. - уже 397 тыс. Кроме того, ипотека постепенно "удлиняется" - если раньше сложно было взять взаймы более чем на 10 лет, то сейчас максимальный срок кредитования составляет 27 лет (программа АИЖК), а ряд банков планирует увеличить его до 30 лет. В результате кредиты становятся более доступными: снижается размер ежемесячного платежа, и, как следствие, требования к доходу заемщика. Однако сохранение столь впечатляющей динамики на годы - большой вопрос. Для его решения нужно будет справиться с целым рядом остро обозначившихся проблем.

Проблемы

Прежде всего, наблюдается некоторый перекос системы ипотечного кредитования в пользу государственных кредитных организаций: хотя номинально на рынке присутствуют более 200 банков, 50% выданных за всю новейшую историю населению кредитов приходится на Сбербанк. Такое положение легко объяснимо - для выдачи дешевых долгосрочных кредитов нужны длинные ресурсы, которых у негосударственных российских банков нет и пока быть не может. Предельный срок по привлекаемым средствам составляет 3-5 лет, поэтому и ставки по ипотечным кредитам столь высоки (15-19% годовых в рублях и 11-15% в валюте). Для их снижения требуется качественный скачок - например, снятие ограничений на доступ банков к пенсионным и бюджетным средствам, средствам социальных фондов, создание системы вкладов без права досрочного изъятия.

Немалую трудность для банков представляет оценка платежеспособности заемщика в условиях отсутствия у значительного числа граждан "белых" доходов. Это проблема не только рынка ипотеки, но и кредитной розницы в целом, еще одно препятствие для снижения ставок. Создание системы кредитных бюро, на которую банкиры возлагают большие надежды, - это своего рода долговременные инвестиции в развитие розничного кредитования, оказать существенное влияние на рынок они смогут лишь через несколько лет.

В краткосрочной же перспективе требуется изменение законодательной базы, которое позволит вывести доходы населения из "тени".

Свойственны российской ипотеке и типичные для всех новых продуктов "болезни роста": уровень сервиса в большинстве банков пока оставляет желать лучшего. Система выдачи кредитов не отлажена - об этом свидетельствуют и бумажная волокита, и затягивание сроков рассмотрения заявок, и огромное количество "побочных" сборов.

Спрос

Впрочем, неподготовленность банковской системы - не единственная проблема российской ипотеки. Потенциал рынка огромен: по оценкам Ассоциации российских банков, его емкость составляет не менее $ 50 млрд. Но беда в том, что большинство прогнозов развития ипотеки строится исключительно на основании потребности в жилье.

70% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий, однако это вовсе не означает, что каждый из них обладает достаточным уровнем дохода, чтобы позволить себе приобрести квартиру в кредит. Да, на рынке наблюдается бум, но этот бум связан в первую очередь с тем, что до последнего времени ипотека в России отсутствовала (так называемый "эффект низкой базы").

Между тем, средний доход россиянина в конце 2004 г. не превышал 5 500 руб., в то время как средний размер платежа, по данным АИЖК, составлял 5 800 руб.

Законодательные дебри

Озабоченная решением жилищной проблемы власть всеми силами старается создать благоприятный климат для развития массовой ипотеки. Помимо принятия пакета законов в рамках программы по формированию рынка доступного жилья, подготовлен ряд законопроектов, направленных на преодоление несовершенства банковской системы в целом. Однако результат усилий, как это часто бывает, не однозначен. Да, изменения были необходимы, но требования, предъявляемые к участникам рынка в соответствии с обновленным законодательством, не всегда адекватны. Впрочем, даже они остаются пока лишь на уровне декларации, поскольку принятие соответствующих подзаконных актов затягивается - из более чем 60 требуемых документов по состоянию на 1 апреля был принят только один.

Рынок недоступного жилья

Справедливости ради стоит сказать, что пакет законов в целом должен оказать позитивное влияние на рынок ипотеки.

Так, решен ряд вопросов, связанных с возможностью обращения взыскания на заложенное жилье, отменено требование об обязательном нотариальном удостоверении договора, улучшены условия по предоставлению налоговых вычетов. Наиболее спорный из принятых документов - закон о долевом строительстве, механизмы практической реализации которого пока не вполне понятны. По словам замдиректора департамента ипотечного кредитования Юниаструмбанка Сергея БЕССОНОВА, рынок пока выжидает: "Долевой закон вызывает массу вопросов, но де-юре он начал работать, поэтому стоит искать новые схемы кредитования на первичном рынке. В будущем мы попытаемся обобщить практику его применения (в том числе судебную), сейчас же ее просто нет. Все известные нам участники рынка - и банки, и застройщики - пока работают по старым договорам, на которые действие этого закона не распространяется".