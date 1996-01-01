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Потребительская корзина все дорожает...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце апреля 2005 г. стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по РФ увеличилась по сравнению с концом марта на 2,8% и составила 1353,9 руб. в месяц, сообщает "Финмаркет".

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики России, максимальная стоимость минимального набора продуктов питания в апреле 2005 г. была отмечена в Чукотском автономном округе - 4090,6 руб. (по сравнению с мартом 2005 г. стоимость набора повысилась на 4,2%), в Камчатской области - 2299,3 руб. (+1,6%), в Магаданской области - 2124,4 руб. (+1,3%), в Сахалинской области - 2032,9 руб. (+2,4%), в Республике Саха (Якутия) - 1894,8 руб. (+1,7%).

Минимальная стоимость минимального набора продуктов питания в апреле 2005 г. была отмечена в Тамбовской области - 1144,3 руб. (+2,0%), в Липецкой области - 1149,1 руб. (+2,1%), в Алтайском крае - 1152,3 руб. (+1,9%), в Брянской области - 1154,2 руб. (+2,5%), в Омской области - 1166,8 руб. (+3,6%),

Стоимость набора в Москве в конце апреля составила 1669,1 руб. и за месяц увеличилась на 2,9% (с начала года - на 10,8%), в Санкт-Петербурге - 1450,8 руб. и выросла на 3,6% (с начала года - на 10,0%).

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