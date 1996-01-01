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Владивосток освоят во второй раз
В минувший четверг в офисе компании ООО "Вся русская сталь" во Владивостоке прошел брифинг для журналистов, на котором речь шла о градостроительном развитии Владивостока и о новых принципах и технологиях, на которые оно может опираться.
Со своими докладами и ответами на вопросы выступила группа экспертов, занимающихся проблемами градостроения.
Отмечая, что в целом действующий сегодня генплан Владивостока не устарел, профессор, советник РААСН Валентин АНИКЕЕВ сказал, что губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ и главой администрации Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ была поставлена задача творчески переработать его, что и было сделано. Теперь в проекте главного градостроительного документа на первом плане стоит не механический рост города, а улучшение его среды - повышение уровня жизни горожан, комфорта проживания. При его реализации предлагается наилучшим образом распоряжаться территориальными ресурсами города, не делая ошибок, которые в будущем пришлось бы расхлебывать нашим детям и внукам.
Профессор, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Архитектурного института ДВГТУ Валерий МООР сообщил, что проблема гуманизации застройки потребует повторного освоения городского пространства, тем более что многие районы Владивостока еще не достигли нормативной плотности.
По мнению директора института проектных менеджеров Тихоокеанского центра стратегических разработок Павла ДЕВЯТИНИНА, новое развитие города требует от журналистов проявления их четкой позиции, они должны способствовать творческому поиску и вовлечению людей в совместную работу по преобразованию облика Владивостока. При этом преобразования не должны вести к шаблонной "китаизации" его архитектуры.
На брифинге был дан старт конкурсу журналистов, проводимому в рамках конкурса строительных проектов "Наши города. Новые возможности". От его участников ожидают актуальных материалов на темы "развития дальневосточных городов с использованием современных градостроительных технологий и архитектурных проектов нового поколения". Учредителем конкурса при поддержке администрации Приморского края стала компания "Вся русская сталь", а генеральным спонсором - Уральский трубный завод "Уралтрубпром". Идея проведения конкурса принадлежит компании "НЛМК-ДВ". Призовой фонд конкурса составляет 45 тыс. руб. Его итоги будут подведены в конце июня, в преддверии Дня города.
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