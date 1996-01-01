Попьем кваску

Несмотря на то что во Владивостоке сохраняется довольно прохладная погода, производители кваса открыли "квасной" сезон строго по расписанию.

С начала мая первые бочки с квасом появились на улицах краевого центра. Реализующуюся с этих бочек продукцию, производит ООО "Ливония". Это единственное предприятие, сохранившее технологию производства бочкового кваса. Правда, сколько кваса производится ежесуточно, на предприятии пока не говорят, мотивируя это тем, что еще не очень жарко, и потребительский спрос не вышел на должный уровень.

Тем же, кто предпочитает квас в кегах, есть возможность приобрести его в продовольственных магазинах, его в розничную сеть поставляет другой местный производитель "Пивоиндустрия Приморья".