Что в номере тебе моем?

Особенное отношение к числам человечеству привил еще древнегреческий философ ПИФАГОР, который считал, что некоторые числовые соотношения имеют мистическое, магическое значение. И хотя европейская культура считается прямой наследницей древнегреческой, любовь к красивым числам на Западе не получила такого развития, как, например, в Азии, где удачный сотовый номер может сам по себе представлять огромную ценность.

Любовь жителей Азии к красивым номерам коренится в учении, которое чем-то похоже на пифагорейское. Оно называется нумерологией и сводится к простому и понятному принципу - красивое сочетание цифр способно приносить удачу. Аукционы "счастливых" номеров в последнее время поражают воображение европейцев суммами, которые получают за такие номера азиатские операторы. Самым дорогим сотовым номером пока остается 135 8585 8585, проданный в начале прошлого года на китайском интернет-аукционе EachNet.com за $1,1 млн. По-китайски эта последовательность цифр звучит приблизительно как фраза "позволь мне быть богатым, быть богатым, быть богатым, быть богатым". На него было 70 претендентов.

Предыдущий рекорд значительно скромнее. Это $285 тыс., отданные несколько лет назад авиакомпанией из китайской провинции Сычуань за номер фиксированной телефонной связи, состоявший из восьми восьмерок. В Китае считается, что цифра 8 наряду с пятерками и девятками просит удачу, богатство и счастье.

А в Бахрейне в середине прошлого года на аукцион был выставлен сотовый телефонный номер 9111119. Оператор был готов отдать номер за $13,2 тыс. (по китайским меркам - почти задаром). Если позвоните по этому номеру, то услышите лишь сообщение оператора, информирующее, что номер пока свободен. Видимо, желающих приобрести номер пока не нашлось.

Надо отметить, что мода на аукционы по продаже "красивых" сотовых номеров добралась и до России. Сотовая компания "Мегафон" провела первый в стране аукцион "красивых" сотовых номеров. Посетить его мог любой желающий - регистрация на событие была открыта на сайте компании. На продажу было выставлено 11 лотов, самый дорогой из них ушел за $2525. Столько заплатили за так называемый прямой московский номер +7 (095) 585-8585. Его приобрела для деловых целей глава одной частной московской компании. Вторым по стоимости ($700) оказался номер +7 (095) 585-4444, предоставленный оператором в частное пользование. Всего же компания "Мегафон" выручила на аукционе $4625, причем из 11 федеральных и прямых номеров было продано 10. Все, кроме одного, купили для частного пользования. Наибольшим спросом пользовались номера, где было много нулей, пятерок и восьмерок, хотя более удачными с точки зрения российской культурной традиции должны быть тройки и семерки.