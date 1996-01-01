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Яичный недобор

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главный "яичный" праздник года не порадовал местных оптовиков. "Рост продаж оказался значительно меньше, чем нами было запланировано, - рассказал директор владивостокского представительства ООО "Лучковская ПТФ" Аркадий ГЕНАЙЛО. - В прошлом году в марте-апреле мы продали 2 700 тыс. штук, а в этом году 3 100 тыс. штук. Рост составил всего около 15%, хотя еще за месяц до Пасхи мы рассчитывали выйти на 30%, что обычно происходит в канун этого праздника. По другим компаниям показатели еще меньше".

Одной из главных причин невысокой реализации яичной продукции оптовики называют рост цен в розничной сети. Как рассказал на условиях анонимности один из оптовиков, постоянный рост арендных платежей на рынках привел к тому, что яичная продукция подорожала. "Потребителю уже не по карману платить около 40 руб. за десяток яиц, а ведь, еще год назад он стоил не более 26 руб." А вот на ООО "Уссурийская птицефабрика" прошедшим праздником остались довольны. "Объем продаж в предпасхальные дни увеличился в 2 раза", - утверждают ее представители. Но при этом конкретные цифры назвать отказались, сославшись на коммерческую составляющую данной информации. Однако при этом заметили, что предприятие значительно увеличило выпуск продукции и сегодня их птицефабрика выпускает 400 тыс. штук яиц в сутки.

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