Питерцы делают ход мороженым

В конце апреля петербургская компания "Талосто" запустила после реконструкции подмосковный Озерский молкомбинат, приобретенный в 2004 г. Покупку Озерского комбината в "Талосто" считают началом широкой кампании по захвату российского рынка мороженого - в течение 5 лет петербургская компания планирует приобрести несколько предприятий в разных регионах страны и занять около трети рынка мороженого.

По мнению части экспертов, продавать 30% потребляемого в стране мороженого "Талосто" не позволят рыночные условия.

Петербургская компания "Талосто" основана в 1992 г. физическими лицами с участием финского капитала. Изначально компания продавала мороженое под марками "Ингман" и "Валио". Впоследствии "Талосто" стала сама производить мороженое, а также замороженные полуфабрикаты и изделия из теста. По данным компании, в 2004 г. общий объем продаж "Талосто" составил более 52,5 тыс. тонн, из которых на мороженое пришлось около 19,5 тыс. тонн. В 2004 г. доля рынка, занимаемая компанией "Талосто", составляла 5%. В 2005 г. в компании рассчитывают увеличить продажи в среднем на 30%.

В 2004 г., по данным Союза мороженщиков России, объем рынка мороженого составил 380 тыс. тонн, ожидаемый в этом году рост - порядка 3-5%. Основными конкурентами своей компании генеральный директор "Талосто" Алексей АБРОСИМОВ видит "Инмарко", "Русский холод", Nestle.

Озерский молкомбинат компания "Талосто" купила в прошлом году. Сейчас мощность комбината составляет 3 тыс. тонн в год, но в ближайшей перспективе ее планируется довести до 15 тыс. тонн. По словам Алексея Абросимова, на молкомбинате будет производиться весь ассортимент "Талосто" (свыше 100 наименований), а также некоторые сорта мороженого "Смайл", ранее здесь выпускавшиеся. Вся продукция Озерского комбината, как и остальные марки мороженого "Талосто", позиционируется в массовом сегменте.

"Организация производственной площадки в Подмосковье стала началом построения региональной производственной сети нашей компании, - заявил Алексей Абросимов. - Следующие регионы, где мы ищем предприятия для покупки, - юг России, Сибирь и Урал ".

По словам Алексея Абросимова, в Европе до 90% рынка держат 3-4 крупные компании, а в России свыше 350 производителей мороженого, на лидера приходится всего 5-6% рынка. При этом основные игроки - "Талосто", "Инмарко", "Русский холод", Nestle - увеличивают объемы продаж быстрее общерыночных темпов. С помощью приобретения новых предприятий "Талосто" рассчитывает стать крупнейшим игроком на отечественном рынке мороженого.