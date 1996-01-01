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На весах - владивостокские супермаркеты
Бум открытия во Владивостоке новых продовольственных магазинов, которым их владельцы предпочитают давать звучные приставки гипер- и супер-, заставил Рейтинговое агентство "Золотой Рог" всерьез заняться исследованием специфики их ценообразования. И сегодня мы представляем первый рейтинг крупнейших магазинов и торговых сетей Владивостока по уровню потребительских цен.
Для составления рейтинга РА "Золотой Рог" была составлена собственная потребительская корзина, состоящая из наиболее ходовых продовольственных товаров и известных брендов. Всего в нее вошло 18 товаров, из которых одна половина пришлось на долю приморских, а вторая - неприморских производителей.
Всего в исследовании "заочно" принимало участие семь крупнейших магазинов и торговых сетей Владивостока. Кроме того, для более точного их позиционирования в рейтинг был включен еще один участник - рынок на Спортивной, который считается одним из самых дешевых мест розничной торговли в столице Приморья.
Сделано это было с одной целью. Рынок на Спортивной стал своего рода "базой для сравнения", которая позволила определить не только стоимость потребительской корзины в различных магазинах и торговых сетях, но и величину их "маржи" по сравнению с минимальными розничными ценами.
Правда, в данном случае мы столкнулись с одной проблемой. Оказалось, что найти ряд товаров высокой ценовой категории на рынке не так уж и просто. Отчасти это свидетельствует о достаточно эффективном планировании товарооборота. Ориентируясь на слои населения с низким доходом, владельцы этих торговых точек, осознанно или нет, действуют по принципу классических дискаунтеров. Они поддерживают низкий уровень цен не только за счет экономии на налогах и минимизации капитальных расходов, но и благодаря сокращению продуктового ассортимента, которое позволяет обеспечивать более высокую оборачиваемость товаров.
Проведенные исследования позволили сделать еще один достаточно важный вывод - "маржа" магазинов и торговых сетей на товары местных производителей значительно (в среднем более чем в два раза) ниже, чем на продукции производителей из других стран и регионов РФ.
Причин в данном случае несколько. С одной стороны, дает о себе знать более простая система дистрибуции, позволяющая сократить участие посредников, а с другой, более жесткий контроль со стороны приморских производителей, многие из которых стараются следить за конечными ценами на свою продукцию и даже пытаются квотировать "маржу" продавцов.
Впрочем, все тенденции достаточно органично вписываются в общий рейтинг крупнейших магазинов и торговых сетей Владивостока. Так, самый низкий уровень цен был зафиксирован в "Гипермаркете "В-Лазер" (здесь стоимость потребительской корзины составила 750,8 руб., а средняя "маржа" по сравнению с минимальными розничными ценами на рынке на Спортивной - 11,58%), а самый высокий в продовольственном секторе - торговый комплекс "Игнат" (857,4 руб. и 21,56%).
Остальных участников рейтинга, идущих "бок о бок", можно разделить на две основные группы. В первую из них входят две быстро развивающихся торговые сети - "Ратимир" и "Супермаркет" со средней маржей чуть меньше 20%, а во вторую - "Владхлеб", "Сфера" и "Тихоокеанский" - 21,6-22,8%.
Более подробный отчет можно заказать в РА "Золотой Рог" по тел. (4232) 45-04-85.
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