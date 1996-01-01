Качество подтверждено экспертами

На прошлой неделе во Владивостоке прошел первый конкурс "Качество продукции - залог успеха", организованный Приморским центром сертификации.

Основной целью данного мероприятия заявлено стимулирование инициатив предпринимателей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в расширении ассортимента и повышении качества выпускаемых продуктов питания.

Качество оценивали три независимые комиссии: из числа организаторов конкурса и контролирующих организаций, представителей предприятий-изготовителей и предприятий торговли.

В номинациях "Вареники с картофелем" и "Вареники с творогом" первое место занял ООО "Хладокомбинат "Полюс" (Владивосток). В номинации "Батон нарезной" первое место поделили между собой ОАО "Владхлеб" и ИП Арсалова (оба из Владивостока).

Что же касается сметаны, то первое место поделили Владивостокский молочный комбинат и ООО "Молочные продукты". А лучший творог выпускают ОПХ "Дальневосточное" (г. Артем) и ООО "Усадьба" (с. Чугуевка)