Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Районы против помогаек
Группа частных предпринимателей из пос. Ярославский обратилась за помощью в органы власти - по их мнению, бизнес "помогаек" разрушительно влияет на сложившуюся экономику района. Возможность условно-бесплатной поездки в КНР стала источником нелегальных доходов и негативно сказывается на местной торговле.
У определенной категории населения сел и поселков Приморья, близлежащих к автомобильным пунктам пропуска, в загранпаспортах больше печатей о пересечении границы, чем у среднего горожанина. Дело в том, что можно немного зарабатывать на сдаче в аренду своего права, закрепленного в п.1 ст. 282 Таможенного кодекса РФ, на беспошлинное перемещение 50 кг грузов стоимостью не более 65 тыс. руб. и не чаще одного раза в неделю.
Каждый имеющий загранпаспорт раз в неделю может ездить в КНР, в "Суньку", на 2 дня и одну ночь, перевозить 2 баула для китайских "миш" и "вань", свои 2 кг и получать вознаграждение. Раньше условия для помогаек были лучше - в прошлом году за такую поездку платили 500-700 руб., сейчас меньше или вообще не платят. Конкуренцию "помогайкам" составила инициатива ДВТУ по декларированию грузов, упакованных в баулы и перемещаемых на грузовом транспорте. Баулы стали оформлять быстрее, и цены на перевозку грузов из КНР снизились до 65-70 руб. за кг. И хотя к самому существованию "помогаек" таможня относится нейтрально и юридически пресекать их деятельность не за что, их более тщательно досматривают. В этих условиях бизнес на "помогайках" становится все более невыгодным, однако жители сел и поселков продолжают ездить в КНР. Многие из них везут "свой" товар для последующей реализации и тем самым сбивают цены на местном деревенском рынке.
Деятельность "помогаек" нелегальна, но законна: доказать, что гражданин РФ ввозит товар не для личного употребления практически невозможно. Чем и пользуются предприимчивые китайские предприниматели, кроме того, "помогайки" хорошо подходят для контрабанды: если на границе в их бауле обнаружат что-то не подлежащее ввозу, отвечать будут именно они, а не реальный хозяин груза. Однако можно понять и их: с их доходами по-другому в КНР они вряд ли смогут съездить, вот и пользуются предоставленной государством возможностью на всю катушку.
Поэтому инициатива предпринимателей из п. Ярославского понятна - эту деятельность надо ограничивать или навести порядок, в общем легализовать. Возможно, направленные ими письма в ДВТУ, ЗС Приморского края и краевую налоговую инспекцию как-то смогут повлиять на ситуацию. Пока ответили только таможенники, которые сообщили, что не могут контролировать дальнейший оборот товаров.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз