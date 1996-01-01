Районы против помогаек

Группа частных предпринимателей из пос. Ярославский обратилась за помощью в органы власти - по их мнению, бизнес "помогаек" разрушительно влияет на сложившуюся экономику района. Возможность условно-бесплатной поездки в КНР стала источником нелегальных доходов и негативно сказывается на местной торговле.

У определенной категории населения сел и поселков Приморья, близлежащих к автомобильным пунктам пропуска, в загранпаспортах больше печатей о пересечении границы, чем у среднего горожанина. Дело в том, что можно немного зарабатывать на сдаче в аренду своего права, закрепленного в п.1 ст. 282 Таможенного кодекса РФ, на беспошлинное перемещение 50 кг грузов стоимостью не более 65 тыс. руб. и не чаще одного раза в неделю.

Каждый имеющий загранпаспорт раз в неделю может ездить в КНР, в "Суньку", на 2 дня и одну ночь, перевозить 2 баула для китайских "миш" и "вань", свои 2 кг и получать вознаграждение. Раньше условия для помогаек были лучше - в прошлом году за такую поездку платили 500-700 руб., сейчас меньше или вообще не платят. Конкуренцию "помогайкам" составила инициатива ДВТУ по декларированию грузов, упакованных в баулы и перемещаемых на грузовом транспорте. Баулы стали оформлять быстрее, и цены на перевозку грузов из КНР снизились до 65-70 руб. за кг. И хотя к самому существованию "помогаек" таможня относится нейтрально и юридически пресекать их деятельность не за что, их более тщательно досматривают. В этих условиях бизнес на "помогайках" становится все более невыгодным, однако жители сел и поселков продолжают ездить в КНР. Многие из них везут "свой" товар для последующей реализации и тем самым сбивают цены на местном деревенском рынке.

Деятельность "помогаек" нелегальна, но законна: доказать, что гражданин РФ ввозит товар не для личного употребления практически невозможно. Чем и пользуются предприимчивые китайские предприниматели, кроме того, "помогайки" хорошо подходят для контрабанды: если на границе в их бауле обнаружат что-то не подлежащее ввозу, отвечать будут именно они, а не реальный хозяин груза. Однако можно понять и их: с их доходами по-другому в КНР они вряд ли смогут съездить, вот и пользуются предоставленной государством возможностью на всю катушку.

Поэтому инициатива предпринимателей из п. Ярославского понятна - эту деятельность надо ограничивать или навести порядок, в общем легализовать. Возможно, направленные ими письма в ДВТУ, ЗС Приморского края и краевую налоговую инспекцию как-то смогут повлиять на ситуацию. Пока ответили только таможенники, которые сообщили, что не могут контролировать дальнейший оборот товаров.