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Мужская выставка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 27 по 30 октября во Владивостоке на Морском вокзале проходила 1-я специализированная выставка товаров и услуг для любителей активного отдыха. Она называлась "Охота. Рыбалка. Спорт". Организаторами выступили общественное движение Приморья "Физкультура и спорт" совместно с краевым обществом охотников и рыболовов.

Большинство фирм и компаний предлагали вниманию посетителей униформу, охотничье и рыболовное снаряжение, туристический инвентарь, снасти, аксессуары для активного отдыха как в городской черте, так и на лоне природы. Кроме того, прошел показ охотничьих собак, а во время работы выставки любой желающий мог ознакомиться с трофеями приморских охотников.

На выставке были экспонаты, сразу бросавшиеся в глаза. Особой популярностью пользовался стенд, представленный ООО "Златоустовская оружейная компания" из Челябинской области.

Представители старейшего (более 200 лет) российского оружейного завода, обладатели малой золотой медали Парижской выставки-2003 показали владивостокцам более 700 наименований туристических и разделочных ножей в ценовом сегменте от 800 до 15 тыс. рублей. Кроме того, на стенде можно было увидеть столовые и бытовые приборы, сделанные из змеевита - одного из самых красивых уральских самоцветов.

Другой не менее интересный стенд давал исчерпывающую информацию относительно активного отдыха на просторах Уссурийской тайги. Его представлял генеральный директор ООО "Безан" Андрей АНОШИН. По словам Андрея Геннадьевича, охота и рыбалка в тайге - вещь довольно щекотливая, особенно если не знать границ заповедников и заказников. Для случайных туристов это может закончиться большими неприятностями. В целом выставка удалась, и первый "охотничий блин" не оказался комом.

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