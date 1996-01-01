ОСЖ пока не будет

Комитет Госдумы по законодательству отклонил поправку, внесенную ко второму чтению Жилищного кодекса РФ, которая касается обязательного страхования жилых помещений за счет лиц, которые фактически там проживают, сообщил председатель комитета Павел КРАШЕНИННИКОВ.

По его словам, на заседании было рассмотрено 300 из 2000 поправок, поступивших ко второму чтению. Комитет принял поправки, регулирующие положение, связанное с переводом жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые. "В настоящее время вопрос перевода жилых помещений в нежилые и наоборот регулируется только на уровне субъектов РФ и не регулируется на федеральном уровне", - добавил Павел Крашенинников. По его словам, в законопроекте прописывается четкий механизм перевода жилых помещений в нежилые и объектов нежилого фонда в жилые помещения.

В частности, предлагается прописать в законе четкий перечень документов, которые необходимо представить в соответствующие органы субъектов РФ для того, чтобы осуществить перевод объектов жилого фонда в нежилой и наоборот.