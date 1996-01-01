Шкурная слава

Единственное оставшееся в Приморье пушное звероводческое хозяйство "Тигровое" пытается вернуть краю былую славу "мехового" региона. В этом корреспондент "ЗР" убедился, побывав на норковой звероферме.

"Ароматы" пушнины

О том, что в крае продолжают выращивать норок, по большому счету, мало кто знает. Даже в департаменте сельского хозяйства администрации края на вопрос: "Остались ли в крае подобные хозяйства?" ответить не смогли. Но корреспондент "ЗР" нашел единственную в Приморье звероферму. Находится она в Партизанске.

Первое, на что обращаешь внимание, пройдя буквально пару десятков метров по территории хозяйства - запах. Сразу скажем, не каждый нос выдержит эту весьма специфическую смесь "ароматов".

"Ничего, это с непривычки в нос бьет, через полчаса привыкнете, - замечает мой сопровождающий, генеральный директор предприятия Александр КОВАЛЕНКО. - Хотя если провести возле вольеров со зверьками длительное время, одежда этот запах впитает надолго, и избавиться от него будет проблематично. Но, для меня это запах родной, - замечает он. - Я всю свою жизнь посвятил выращиванию и разведению норок. В этом хозяйстве работаю 17 лет. И надеюсь, что все-таки мы выживем и возродим норководство в крае".

Ностальгия руководителя по старым временам понятна. В 80-х Приморье являлось почти главным производителем пушнины на экспорт в регионе. В крае успешно работало 23 хозяйства. Наиболее крупными из них были "Тигровый", "Силинский", "Октябрьский", "Кедровский". Все краевые зверофермы входили в государственное объединение "Дальпушнина", что позволяло последней выпускать порядка 1,5 млн шкурок норки в год.

Выбитое племя

Эти успехи края на пушном поприще легко объяснялись - ведь с конца 70-х зверьков кормили исключительно минтаем. "Теперь минтай едят люди, и стоит он бешеных денег. Именно из-за того, что рыба значительно подорожала, все звероводческие хозяйства прекратили свое существование. Зверьков нечем было кормить, поэтому все племенные стада были забиты", - с горечью вспоминает Александр Коваленко.

Судьба "Тигрового" могла бы сложиться по такому же сценарию. 90-е "Тигровый" переживал с трудом. По словам директора, существенные коррективы в деятельность фермы внесла приватизация. "О государственных дотациях, которые были в советское время, речи уже не было. А кредит в банках мы взять не могли из-за немыслимых процентов. Все медленно, но верно шло к забою племени", - вспоминает те нелегкие времена Александр Коваленко.

7 тысяч истощенных за 7 миллионов

Однако, как это ни странно, от гибели "Тигровый" спасло банкротство головного холдинга "Дальпушнина". Последний задолжал Находкинской БАМР за поставленную рыбу почти 7 млн руб. В счет долга рыбаки забрали себе "Тигровый".

Как рассказывают на предприятии, руководство БАМР долго колебалось, что делать с доставшимся ему за долги пушным производством. В то, что выращивание норок может вновь стать прибыльным, никто не верил.

"Генеральный директор ОАО БАМР Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО лично приезжал к нам посмотреть и оценить состояние дел на ферме. Картина, которую он увидел в "Тигровом", могла удручить любого. Семь тысяч истощенных, полуголодных зверьков, которых нужно было чем-то кормить чтобы получить хороший мех. Вдобавок - коллектив, готовый разбежаться, ведь люди на тот момент год не получали зарплату", - рассказывает Александр Коваленко. Все же решение было принято в пользу "пушников", и пять лет назад "Тигровый" стал одним из подразделений БАМР. Руководство БАМР понимало, что отдача от новой структуры будет не раньше, чем через 3-4 года. За этот срок нужно было оздоровить племя и восстановить рождаемость.

Лемонему зверь не любит

С поставленными целями "Тигровый" успешно справился. В 2000 г. одна самка принесла в среднем по 2,5 щенка. Таким образом общее количество нового приплода достигло 6 000 особей. Но к 2004 г. этот показатель увеличился почти в два раза. В этом году 7,5 тысяч самок дали в среднем по 5,12 щенка, хотя прогнозируемый работниками хозяйства приплод был 4,3.

"Высокая рождаемость - это конечно отличный показатель, -считает Александр Коваленко. - Вот только 38 тысяч голов молодняка нужно еще суметь выкормить. К сожалению, корм для наших подопечных и по сей день остается самой большой проблемой. Рацион любого животного должен быть сбалансирован по аминокислотам, белку, жирам, углеводам. А этого бывает достаточно тяжело добиться. Нет в прежнем количестве цельного минтая. Суда его не морозят, а делают так называемую "безголовку" или филе. А ведь целиком замороженный минтай - наиболее оптимальный вариант рыбного корма для зверьков. Поэтому если где-то удается достать хотя бы минтаевые головы, это уже плюс. Можно конечно, кормить и не минтаем, а другой рыбой. Но нет гарантии, что она придется по вкусу пушному хищнику. Например, лемонему они едят плохо, а на внутренностях и рыбной печенке качество меха выдержать сложно. Еще одна проблема - это зерно, цена на которое с каждым годом растет. А без него нельзя - оно, как носитель энергии в виде свободных углеводов, просто необходимо подрастающему молодняку. В последнее время еще проблема с субпродуктами (отходы мясного производства), в крае их найти практически нельзя. Приморье уже давно "сидит" на китайской блочной свинине, поэтому завозить субпродукты приходится из Сибири, что также обходится в копеечку".

Наша норка китайской не товарищ

Но несмотря на все проблемы, молодняк в хозяйстве стараются кормить так, чтобы мех соответствовал мировым стандартам. Ведь конечная станция приморского меха - Международный пушной аукцион в Санкт-Петербурге.

"Все эти годы хозяйство работало практически "в ноль". И только в этом году стали выходить на прибыль, - утверждает генеральный директор. - И все за счет того, что наша продукция нашла спрос на аукционе. В этом году на нем нами было реализовано почти 53 тысячи шкурок норки. 30 тысяч "ушли" по ценам выше, чем мы предполагали. И успех на международном рынке вселяет в нас оптимизм. Среди покупателей нашего меха были такие страны как Греция, Германия, и даже Китай".

Правда, соседи из Поднебесной доставляют "Тигровому" больше неприятностей, чем хороших контрактов. По мнению специалистов хозяйства, реализация пушнины в крае и в России в целом могла бы развиваться значительно быстрее. Но сегодня внутренний рынок страны заполонила норка из Китая. А вот качество меховых изделий, изготовленных из китайской пушнины, уступает российским. Все дело в том, что изделия из меха, ввозимые в нашу страну многочисленными челноками, изготовлены с нарушением технологий. Китайские производители могут искусственно растягивать шкурки, за счет чего те же шубы у них стоят гораздо дешевле. Но, изготовленная таким способом шуба, может прийти в полную негодность уже через пару сезонов.

Пара норок заменяет чернобурку

Изготовление изделий из меха своих же зверьков - это побочный заработок "Тигрового". Но и этой работе на предприятии придают большое значение.

"Несмотря на то, что пошивочный цех у нас небольшой, мы стараемся в срок выполнить все поступающие заказы. Сегодня можем пошить и шубу, и шапки - в общем, все, что пожелает заказчик", - говорят работники местного ателье.

Вот только заказов пока здесь немного. О том, что в Партизанске можно сшить шубу из качественного меха или просто купить шкурки, большинство приморцев просто не знает. А вот за пределами края молва о предприятии разнеслась.

Так как собственными силами качественно выделать шкурки "Тигровый" не может, хозяйство работает с новосибирскими предприятиями.

"Наша специализация - выращивание, а не выделка, -рассказывает Александр Коваленко. - Поэтому сразу после забоя зверьков формируем партии и отсылаем их в Новосибирск. Там, в соответствии с нашей заявкой, шкурку могут затонировать, покрасить в любой цвет. И уже потом эта партия уходит на аукцион. Есть у нас еще одна изюминка. Для того чтобы привлечь покупателей и расширить свой ассортимент, мы активно работаем по бартеру с другими производителями мехов. Меняем нашу норку на лису, песеца, соболя. Причем лиса и соболь такого качества, что во владивостокском салоне "Минк" этот эксклюзивный для Приморья мех уходит в считанные дни".

К забою готов

Этот год для предприятия будет решающим. В начале ноября планируется начинается очередной забой зверьков. Но уже сегодня ясно, что выращенное поголовье - одно из самых успешных за все годы работы.

"Большинство норок - это крупные самцы. Вес некоторых зашкаливает за три килограмма. Значит, и цена на их шкурки будет высокой, - рассказывает бригадир Татьяна КУЧЕРЕНКО. - Следим и за тенденциями рынка. В былые годы разводили норку цвета пастель, сапфир, серебристо-голубую, темно-коричневую. Но когда стали ориентироваться на экспорт, от этих цветов отказались и оставили у себя только темно-коричневую. Сейчас рынок опять стал требовать норку разных цветов. Особенно, серебристо-голубую. Поэтому в прошлом году закупили 420 голубых норок. И уже получили в среднем по 4 щенка от одной самки. Результат не очень высокий, так как реально можно добиться по 5,5 щенков от самки. К чему мы, собственно и будем стремиться - весь молодняк оставили на племя".