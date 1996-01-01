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Парк развлечений на Патрокле
Похоже, что район бухты Патрокл во Владивостоке будет окончательно выбран под строительство океанариума мирового уровня, который одновременно должен стать базой ученых Института биологии моря и центром туризма.
Океанариум - это не только рыбы
Согласно бизнес-плану и первичной технической документации, стоимость строительства Владивостокского океанариума оценивается в $100-110 млн, а срок, за который он может появиться, - в несколько лет. Известно, что проектирование основных объектов уже ведут иностранные проектные фирмы, которые имеют опыт подобной работы.
По информации пресс-центра краевой администрации, океанариум будет включать в себя три направления - научное, образовательное и развлекательное. Соответственно, предполагается построить четыре архитектурных комплекса.
Основной центр "Приморский аквариум" включает в себя четыре больших аквариумных объекта объемом 2,5 млн литров. Здесь разместится открытый бассейн для ластоногих, пресноводный - для приморской и дальневосточной фауны, аквариумы для рыб Японского моря и тропических морей, тропическая экспозиция. Образовательный архитектурный комплекс (лекционные залы, лаборатории и аудитории) рассчитан на ученых, а также студентов и школьников, интересующихся биологией моря.
В Парке развлечений для посетителей океанариума установят карусели, колесо обозрения, американские горки, картодром, бассейны с подогреваемой морской водой, водные горки, трубы, спирали, искусственные волны, сауны. В составе Комплекса спортивного и морского отдыха планируется построить яхт-клуб, дайвинг-центр и спортивный игровой комплекс. Здесь предлагается оказывать услуги туристам, организовывать морские прогулки, должна быть налажена аренда спортивного оборудования и прокат гидроциклов. Специалисты будут обучать ходить под парусом, виндсерфингу, гребле и пр.
Предполагается, что и в самом строительстве, и в дальнейшем обслуживании комплекса существенную роль сыграет частный капитал. Пока нет ясности, какой именно капитал и сколько конкретно его будет здесь присутствовать. Но, похоже, что эта проблема пока не главная.
Незаметная подготовка к строительству
Выезжая в бухту Патрокл, мы втайне надеялись увидеть здесь хоть какие-то признаки будущего крупного строительства. Однако ничего подобного мы не заметили. Хотя в том, что здесь может быть создана прекрасная рекреационная зона, сомнений нет. Место уникально тем, что два распадка, выходящих к бухте Патрокл, аккумулируют энергию юго-восточных склонов и создают определенный микроклимат. Плюс к этому полуостров Басаргина защищает побережье бухты от наката больших морских волн, которые нередко в летнее время хозяйничают в соседней бухте Тихой. Есть здесь небольшая низина с озерцом, почти нетронутый лес, небольшой дикий пляж.
Патрокл довольно давно стал местом дикого отдыха горожан. И если уж решено сделать его цивилизованным, то уже сегодня надо бы начать уборку территории от руин, оставшихся после ухода военных, и мусора. Кстати, наверное, стоит решить вопрос и о выводе из этого района двух воинских подразделений, одно из которых занимает живописный полуостров, сам по себе интересный для туристов. Есть здесь и остатки объектов Владивостокской крепости, которые можно сделать доступными для посещения.
Безусловно, под некоторые объекты океанариума, судя по схеме расположения объектов, придется вырубать лес, убирать стихийно выросшие постройки, договариваться с военными. Все это довольно хлопотно.
В прошлом этот перспективный район города не раз привлекал внимание проектировщиков. В период энергетических кризисов здесь хотели построить крупную электростанцию, работающую на мазуте и обеспечивающую потребности жителей Чуркина. Был период, когда намеревались возвести в этих краях обычный городской микрорайон, потом, в период перестройки, - малоэтажную застройку МЖК. Есть мнение, что в эту сторону должно в перспективе расти Морское кладбище. Решение о строительстве океанариума, по сути, ставит точку в этих спорах. Однако на будущее требуется очень основательная проработка транспортного сообщения этой рекреационной зоны с другими районами города, ведь сегодня Патрокл - это далекая городская окраина, и для большинства горожан проще съездить отдохнуть на Санаторную или Шамору.
Есть скептики, которые считают, что сейчас важнее решать более прозаичные задачи, нежели строительство океанариума. Может быть, и так. Однако создание во Владивостоке центра мирового уровня, где бы горожане и гости могли с удовольствием и цивилизованно отдохнуть, поднимет Владивосток на качественно новый уровень. Полагаю, что иностранные туристы скоро начнут заказывать билеты и бронировать места в гостиницах, чтобы уже через несколько лет посмотреть на наш чудесный океанариум...
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