На всех квартир не хватает

Рынок нового жилья в г. Владивостоке в начале этого года столкнулся с психологическим кризисом - не хватает товара. В этой ситуации вопрос, откуда у покупателей деньги, риторичен. Есть на то сведущие люди. А вот почему покупателям и деньги не помогают - вопрос интересный.

В инвестиционно-строительной компании Владивостока ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" на вопрос, какое жилье и за какие деньги она может сейчас предложить, посоветовали перезвонить месяца через три, потому как все планы продаж уже выполнены. Прошу прояснить ситуацию заместителя генерального директора по маркетингу Дмитрия МОКРОУСОВА:

- По объектам, на строительство которых нами были получены разрешения еще до 1 апреля, жилье давным-давно уже продано. А на следующие участки, которые мы пока еще оформляем, все расписано. Недавно мы начали строить новый микрорайон на Второй Речке, и, несмотря на достаточно высокий уровень цен, всего за 2-3 месяца продали в нем более 50% квартир.

- Выходит, недостаточно строите?

- Каждый год мы строим с нарастанием объемов, но спрос во Владивостоке значительно превышает предложение. Это видно и по цене. Если в прошлом году 1-комнатная квартира стоила $ 30 тыс., то сегодня и $ 35 тыс. - недорого.

- А есть ли возможность строить дешевле рыночных цен?

- Несколько городских компаний предлагают построить по $ 600-700 за 1 кв. м. Но у них в последние несколько лет нет стабильности. Мы ведем панельное домостроение, которое при строительстве микрорайона действительно позволяет снизить стоимость 1 кв. м жилья. Когда наша компания только начинала строительство жилья, в планах было снижение стоимости. Но это оказалось невозможным. За год металл подорожал в два раза, щебень не менее чем на 70%. Кроме того, сегодня подвод к новому дому электроснабжения, теплоснабжения, воды, канализации идет за счет компании-строителя, а не бюджетных средств.

Мы пока не можем регулировать рынок в сторону снижения цены. Но наши цены чуть ниже, чем на вторичном рынке. Если, например, стоимость 2-комнатной хрущевки $35 тыс., то у нас такая же по площади новая квартира - $ 32 тыс. И даже со всеми затратами на ремонт она выгоднее старой.

В такой ситуации снижения цен не получится. Когда мы пытались торговать с небольшой наценкой, то дом продавали всего за месяц-полтора. А спустя два месяца благодарные дольщики перепродавали квартиры другим.

Обуздать цены можно будет тогда, когда на рынке появится много относительно дешевого жилья, а на данный момент оно в дефиците. Мы еще не начали строить дом, а предложить уже нечего, хотя до ввода в эксплуатацию еще полгода. А дорогое жилье - пожалуйста - предлагается и стоит.

- Каков ваш прогноз?

- Я думаю, что в ближайшие год-полтора на рынке нового жилья Владивостока будет затишье. Строительные компании, получившие разрешительные документы до 1 апреля, при наличии денежных средств достроят начатое, хотя это будет очень сложно. Часть из них, пожалуй, поставит точку на строительстве жилья, потому что не выдержит "войны издержек", - бесконечно цена на "квадрат" расти не будет, а по высоким ценам у нас строит много компаний.

- С 1 апреля 2005 г. вступил в силу новый закон о долевом участии в строительстве. Что он меняет на рынке нового жилья?

- Он очень хорошо регулирует отношения между дольщиками и строительными компаниями.

Теперь любые взаимоотношения, связанные с привлечением денежных средств в строительство и с дальнейшим возникновением права собственности, попадают под федеральный закон о долевом участии, который регламентирует набор документов.

Те компании, которые получают разрешение на строительство с 1 апреля, прежде чем его начать, должны будут публиковать проектную декларацию, содержащую две части: это информация о застройщике, где кроме общих сведений показываются бухгалтерский баланс и вся юридическая сторона дела, и проектная документация, содержащая рабочий чертеж, прошедший экспертизу, разрешение на строительство, полученное в установленном порядке, и договор аренды или права собственности на участок земли.

Есть еще один нюанс - деньги, полученные от дольщиков, обязательно должны использоваться по целевому назначению. Федеральный закон будет это регулировать. Контролирующего органа пока нет, но в то же время компании, которые получили разрешение на строительство после 1 апреля, все договоры долевого участия должны регистрировать в учреждении юстиции, как и договоры переуступки права требования. И при передаче регистрации в учреждение юстиции требуется список документов, которые компания должна предъявлять для проверки.

Думаю, что теперь такого не будет, когда строящая компания привлекает деньги, и уходит, не построив или недостроив. Это в прошлом строящая компания могла быть финансово неустойчивой и выживать, привлекая деньги дольщиков по принципу "пирамиды". Сегодня одна из таких местных "пирамид" разбирается.

- То есть рынок строительства нового жилья начинает цивилизовываться?

- Новый закон еще вызывает много вопросов, но в то же время, все уже знают, что "ездить надо по правилам".