"Теплая" серия для моряков

В этом году строители ФГУП "Военно-морское строительное управление ТОФ МО РФ" наметили построить во Владивостоке около 20-25 тыс. кв. метров жилья. В основном по федеральным программам, которые нацелены на решение жилищной проблемы военных моряков и граждан, уходящих со службы в отставку.

Продолжается застройка района 21-го флотского экипажа по ул. Вострецова, где сейчас возводятся 10-этажный 159-квартирный дом 83-й(м) серии с кирпичной вставкой и 5-этажный дом с мансардой "теплой" 121-й серии. На ул. Маковского строится 108-квартирный дом 121-й серии с возможностью долевого участия для горожан. Начато строительство 14-этажного дома по ул. Крыгина в конструкциях КУБ-2,5, выпускаемых ЗАО "ДВСК". Заканчивается строительство 5-этажного с мансардой кирпичного дома по ул. Борисенко, 100.

В ближайшей перспективе ФГУП "Военно-морское строительное управление ТОФ МО РФ" - строительство еще двух жилых домов в районе Моргородка, двух - в районе бухты Улисс и одного на ул. Сахалинской. Предполагается, что объемы строительства для гражданского населения строителями флота будут увеличены.