И танки таможни боятся

ООО "КамАЗавто" работает на китайской линии с 2003 года. Хотя фирма-предшественник - ТОО "Хабаровский Восточно-региональный автоцентр КамАЗ" - начала эту деятельность еще 12 лет назад.

Тогда под крышей товарищества (для экономии средств на покупку лицензии) перевозили грузы в соседний Китай и обратно около 80 автомобилей из автобазы № 1 и № 2, грузового автокомбината. Позже два последних предприятия стали самостоятельно заниматься международными перевозками. А уже в 2004 году на Китай ездили 124 машины компании "КамАЗавто", большая часть из которых принадлежала частникам. Всего за прошлый год компания перевезла более 650 тыс. тонн грузов.

Заграница нам поможет

- Сегодня в команде специалистов общества с ограниченной ответственностью "КамАЗавто" - более 120 сотрудников, - говорит ее генеральный директор Светлана ЛОШКАРЕВА. - Коллектив в основном мужской - дальнобойщики.

В последнее время, как заметила Светлана Владимировна, в Китай везут мало российских грузов. В большинстве своем это стройматериалы (доска) и деревянные палочки, которые производят на небольшом предприятии в поселке Дормидонтовка. Зато в Россию потоком идет дешевый китайский ширпотреб, хозтовары, плодоовощная продукция и немного оборудования. Ширпотреб в багаже туристов-челноков состовляет 45% от всего грузопотока. И только 20% грузов приходится на оборудование. В частности, это технологические линии по производству пельменей, которые завезли в Хабаровский край фирмы "Мерилен" и "Новый век"; машины для заготовки леса для компании "Мухенлес".

Конкуренты отдыхают

Китайские автоперевозчики только два года назад получили разрешение въезжать на территорию России. На дальневосточном участке границы на таможенном переходе "Покровка" по направлению Жаохэ - Бикин, и на переходе "Марково" по линии Хулинь - Уссурийск. На сегодня только в эти два дальневосточных города им разрешен въезд. Поэтому реальной конкуренции для отечественных дальнобойщиков они пока не составляют.

Соотношение российских автоперевозчиков к китайским примерно 95% к 5%. К тому же китайцы в основном возят плодоовощную продукцию. Но, как отмечают специалисты по международным перевозкам, если будут сняты ограничительные барьеры, то китайцы смогут запросто потеснить россиян за счет более низких цен и лучшей технической оснащенности своего автопарка. Это раньше они закупали у нас в России "КамАЗы". Сейчас все чаще китайцы ездят на новых американских, японских и корейских грузовиках (правда, китайской сборки).

Клиент всегда прав

Сегодня под крылом компании "КамАЗавто" 120 автомобилей. Это "КамАЗы", "МАЗы", подержанные японские и американские грузовики. По сравнению с прошлым годом численность автопарка немного сократилась. Часть автопервозчиков ушла, не выдержав жестких требований, которые предъявляет руководство фирмы к своим работникам. Но те, кто остался в команде, - проверенные работники и знают, что компания их обеспечит заказами, потому что поиск клиентов - это забота фирмы. К примеру, чтобы сократить расстояние порожних рейсов по дороге в Китай, руководство "КамАЗавто" заключило соглашение с пивоваренной компанией "Балтика". Теперь, загрузившись пивом, везут его во Владивосток, выгружают там. И далее следуют в Суйфэньхэ (Китай).

"КамАЗавто" гарантирует надежность и качество выполнения принятых обязательств с максимальной выгодой для клиента. Да и единые цены на перевозки, которые обязательны для всех работников фирмы, держатся на приемлемом уровне: для машины с объемом до 100 куб. метров - 37 тыс. рублей за один пробег авто, свыше 100 куб. метров - более 37 тыс. рублей.

За державу обидно

Длительные простои автотранспорта на пограничных пунктах пропуска - одна из основных проблем для дальнобойщиков. Если на таможенном переходе "Пограничный" (Приморье) с вводом в строй второй очереди проблема с очередями у границы была решена, то на "Покровке" (Бикин), которая работает по сезонной схеме, простои транспорта фиксируются с пугающей регулярностью. Как отмечают транспортники, строительство моста через Амур возле Бикина решило бы эту проблему. Но у властей нет на это средств. В межсезонье, когда "Покровка" закрыта, практически весь поток экспортных и импортных грузов переходит на таможенный переход "Марково" (Приморье), который на 450 км удален от Хабаровска.

Вступивший в действие с 19 апреля подзаконный акт (приказ ГТК РФ №1443 от 11 декабря 2003 г.) прибавил проблем хабаровским участникам внешнеэкономической деятельности, определив местами декларирования товаров, прибывающих на таможенную территорию РФ автомобильным транспортом через пункты пропуска Приморья (в том числе и "Марково"), только Артемовский и Уссурийский таможенные посты. Тем самым участники ВЭД, зарегистрированные и работающие на территории Хабаровского края и ЕАО, лишились права подавать декларацию любому таможенному органу. Кардинально меняя ситуацию по определению мест декларирования товаров, ГТК отдает приоритет таможенной инфраструктуре одного региона за счет другого. Хабаровским автоперевозчикам остается только подсчитывать убытки во время закрытия перехода "Покровка": увеличиваются накладные расходы, растет себестоимость доставляемого товара. А в итоге проигрывает конечный потребитель, вынужденный платить за товар больше.