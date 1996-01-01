Корейцы ехали на выставку, а попали на ярмарку

На прошлой неделе во Владивостоке завершила работу 10-я международная специализированная выставка-ярмарка "Продмаркет-2005", в которой приняла участие большая торгово-экономическая миссия из Республики Корея.

Своими впечатлениями о работе выставки с "ЗР" поделился г-н Сон Ен ГУ, заместитель директора Agricultural & Fishery Marketing Corporation, организовавшей участие 15 компаний.

По словам г-на Гу, участие в выставке было, безусловно, полезным, но вызвало удивление, что основными посетителями там были простые жители города, а вовсе не представители оптовых фирм и супермаркетов. Именно на них и были рассчитаны рекламные материалы и дегустационные образцы товаров, которые быстро разбирали старушки и дети. "Но это тоже неплохо, - дипломатично заметил г-н Гу. - Так как очевидно, что южнокорейские продукты нравятся вашим людям и их будут покупать".

Южная Корея готова поставлять на наш рынок цветы, самые разные овощи и фрукты и потеснить китайскую продукцию. Сейчас на нашем рынке известны мандарины с острова Чеджу, но возможны также и поставки капусты, моркови, грибов и сладкого перца. И кстати, местные оптовики этим фактом заинтересовались.