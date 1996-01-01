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Приморская норка стала хитом сезона
"95% всей приморской пушнины, привезенной на международный меховой аукцион в Санкт-Петербург, было продано в первый день торгов", - рассказал "ЗР" директор единственного в крае пушного зверосовхоза "Тигровый" Александр КУЧЕРЕНКО.
По словам Александра Кучеренко, работа по выращиванию молодняка в 2004 г. принесла определенные успехи звероводческому предприятию. В конце прошлого года было забито более 37 тыс. норок. Из них более 22 тыс. шкурок ценного пушного зверька было отправлено на международный меховой аукцион в северную столицу России.
"Нас весьма порадовал тот факт, что покупатели, приехавшие на аукцион, по достоинству оценили качество приморского меха, и 21 тыс. шкурок была продана почти сразу же после начала торгов. Общая сумма вырученных за наш мех денежных средств перевалила за отметку в $ 536 тыс. При этом средняя цена за шкурку составила около $ 25. Среди покупателей были представители греческих и китайских компаний, закупающих приморскую пушнину для своих пошивочных производств", - отметил Александр Кучеренко.
Но не только иностранные модники могут позволить себе одеваться в качественный приморский мех. В настоящее время почти 14 тыс. шкурок готовятся к продаже на внутреннем рынке. Для этого предприятие отправило их на выделку в Новосибирск, где часть шкурок будет подкрашена и тонирована согласно последним веяниям меховой моды. После этого они прибудут в "Тигровый", где все желающие могут приобрести необходимое количество шкурок для пошива меховых изделий.
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