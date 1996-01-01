Креветочное ОДУ сократили

Удачно складывается для приморских рыбаков креветочная путина. Она началась в середине января и продолжится до июня.

По данным "Дальрыбы", общая креветочная квота для предприятий края составляет 1 232 тонны, однако по сравнению с 2004 г. в этом году произошло сокращение ОДУ почти на 800 тонн. Тем не менее рыбаки уже освоили 574 тонны, при этом 311 тонн выловили 4 креветколова ОАО "Дальрыба".

По словам представителей компании, сырьевая база по этому виду биоресурсов весьма неплохая, что позволяет надеяться, что в следующем году ОДУ на креветку будет увеличено.