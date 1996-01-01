В погоне за минтаем

Середина апреля - время, когда у местных пирсов начинается оживление. Один за другим рыболовецкие траулеры возвращаются с промысла домой.

Прошедшая минтаевая путина как всегда началась с двухнедельным опозданием, первые тралы суда начали ставить 16 января, хотя официально путина открылась 1 января. Но задержка промысла - это не вина рыбных чиновников, а, скорее всего, тактический ход руководителей рыбодобывающих компаний, ведь в начале января минтай, попадающий в тралы, не имеет своей главной ценности - икры. И поэтому многие компании старались поберечь свои лимиты до массового хода минтая, когда выход икры составляет не менее 3%.

В 2005 г., по данным "Дальрыбы", квота на Приморский край составила 186 740 тонн (всего на Дальний Восток - 467 628 тонн). По словам руководителя рыбохозяйственного департамента администрации края Игоря УЛЕЙСКОГО, общий вылов минтая приморскими рыбохозяйственными предприятиями в текущем году составил 178 295 тонн, что на 31 126 тонн больше, чем суммарный улов минтая в прошлом году.

"Приморские предприятия выставили достаточно единиц флота, чтобы освоить свои лимиты, - рассказывает ведущий инженер рабочей группы Дальневосточного промыслового совета Татьяна ЮРАСОВА. - Из 180 судов, задействованных в этой путине, почти треть имела приморскую прописку. Самые большие квоты были у Преображенской базы тралового флота - 30 935 тонн, Находкинской БАМР - 26 764 тонн, "ТУРНИФа" - 22 657 тонн, "Дальморепродукта" - 23 114 тонн, "Интраросса" - 13 388 тонн".

Лидеру по количеству квот - ПБТФ - пришлось отправлять в море 17 рыболовецких траулеров. Как заявляют представители компании, такое количество промысловых траулеров позволило, несмотря на тяжелую штормовую и ледовую обстановку, выполнить производственный план по вылову. "В этом году мы добыли 29 139 тонн минтая против 24 955 прошлогодних. Основными добытчиками были СТР "Удобное", "Славута", "Механик Романча" и "Виталий Кононец", - говорят в ПБТФ.

Однако все эти перечисленные суда являются только добытчиками, поэтому для переработки уловов в район Охотского моря были привлечены две плавбазы компании, "Советское Приморье", "Капитан Кабалик", и БАТМ "Бухта Преображения". Всего в ходе путины ПБТФ выпустила товарной продукции на сумму 742 млн руб.

Не отстали от преображенцев и другие гиганты. ОАО "ТУРНИФ" свою квоту выбрало полностью, и это при том, что в путине принимало участие всего 6 судов компании - это крупнотоннажные траулеры, способные ежесуточно ловить и перерабатывать до 100 тонн минтая. По словам Татьяны Юрасовой, флагман "ТУРНИФа" "Капитан Оленейчук" по итогам путины стал лидером по ежесуточному вылову. Поднимая на борт ежесуточно около 80 тонн рыбы, траулер сумел за время экспедиции поймать более 5 тысяч тонн.

Порадовали и находкинцы: старейшее рыбохозяйственное предприятие края БАМР освоило свои 26 тыс. тонн с точностью до килограмма.

Общую картину успехов немного смазывает ЗАО "Интраросс" - компания недобрала около 800 тонн. Однако у нее есть возможность добрать упущенный минтай на следующих путинах этого года.

Но несмотря на хорошие показатели, путина 2005 г. вновь подтвердила, что экономическое развитие рыбацкой отрасли - под большим вопросом. Средний возраст судов, задействованных в путине, приближается к 20 годам. Ни одна из компаний не вывела в море судно, срок эксплуатации которого не превышал бы 3-х лет. При этом выпуск продукции ограничивается в основном заморозкой безголового минтая.

Как рассказал "ЗР" на условиях анонимности один из руководителей рыбодобывающей компании, производить на судах филе или фарш "сурими" сегодня не очень выгодно.

"С одной стороны, выпуская непосредственно в море филе или сурими, компания может рассчитывать на то, что конечная стоимость продукции возрастет в несколько раз. Правда, для этого на судах нужно устанавливать соответствующие дорогостоящие линии или приобретать специализированные суда-процессоры. Их стоимость может доходить до десятков миллионов долларов, да и содержание такого судна обходится судовладельцам весьма дорого. Поэтому даже те компании, у которых были подобные суда, уже давно от них избавились. Существует еще один нюанс: производство филе и сурими - очень затратное в сырьевом отношении, а компании ограничены долями. При этом всегда существует риск, что продукция может быть забракована при поступлении на зарубежные рынки сбыта (своих технологов, способных выдержать необходимое качество продукции, у нас нет, поэтому риск "влететь" с этим товаром весьма велик", -утверждает собеседник "ЗР".

Стоит отметить еще одну тенденцию этой путины. Второй год предприятия работают по строго выделенным долям, и второй год активно процветает "теневая" торговля рыбными лимитами. Правда, законодательно это выглядит как "совместное освоение квот по договорам хозяйствующих субъектов". Лидером совместного освоения в этом году (впрочем так же, как и в прошлом) стал "Дальморепродукт". Имея квоту в 23 тыс. тонн, он недоловил около 500 тонн, что в принципе неплохой результат. Вот только в путине участвовало всего 4 СТР этой компании, и ни одного крупнотоннажнного траулера. Сами же СТР по своим техническим характеристикам способны освоить лишь половину выделенных квот. Но кто стал партнером "Дальморепродукта", представители компании не афишируют.

Похожая ситуация сложилась и среди рыболовецких колхозов края. Здесь также активно внедряется технология совместного освоения квот, но в этом случае это не завуалированная торговля рыбой в воде, а производственная необходимость. Большим количеством судов ряд колхозов похвастаться не может, поэтому передача квот дружественному предприятию - это возможность сохранить за собой право лимитов на следующие несколько лет. Благодаря дружественному соглашению колхоз "Новый мир" при квоте в 3 500 тонн освоил 5 505 тонн. У других колхозов показатели похуже: колхоз "Приморец" имел квоту в 4 600, а выбрал около 3 тыс. тонн; "Тихий Океан" при квоте 3 807 освоил 3 250 тонн. Немного сдал позиции "Моряк-Рыболов": 2 812 из выделенных 3 358 тонн, но при этом его два судна доберут остатки на селедке.

Теперь главный вопрос: куда пойдет вылов приморских рыбаков? Как удалось узнать "ЗР" из неофициальных источников, большая часть продукции который год подряд на транспортных судах продолжает уходить из района лова на рыбные аукционы в страны АТР. Сами компании предоставлять информацию о том, куда пошла рыба, не спешат. Только немногие считают возможным огласить данные по реализации рыбной продукции.

"На внутренний рынок реализовано в I квартале 2005 г. 9 892 тонн на сумму 170 млн руб., что составило 55% от всей выпущенной продукции, - заявили в пресс-службе ПБТФ. - Средняя цена за тонну безголового минтая колебалась в пределах $1 000-1 200, это соответствует прошлогодней ценовой планке".

Уточнение от 04.05.2005

Квота ЗАО "Интрарос" на вылов минтая по четырем подзонам Охотского моря составила 13 307,9 тонны, по состоянию на 15 апреля 2005 г. вылов составил 13 291,1 тонны, т.е. недолов квоты составил 16,8 тонны.