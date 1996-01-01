Гарантированная доля

Как будет развиваться ситуация в Дальневосточном регионе на рынке строительства после введения изменений в законодательстве? Своими размышлениями на эту тему поделился зам. начальника государственного учреждения территориального управления Госстроя России в ДВФО Александр НИМЧУК.

- В первую очередь, закон о долевом строительстве должен внести ясность в отношения между государством, застройщиками и покупателями жилья, обеспечить безопасность сделок и четкое выполнение функций всех участников рынка новостроек.

Раньше застройщики начинали рекламную кампанию и открывали продажи, подчас не располагая ни единым разрешительным документом. Теперь каждый застройщик, прежде чем брать деньги у дольщиков, должен собрать полный комплект документов, оформить права на землю и получить разрешение на строительство. Нарушение сроков, самовольное отклонение от проекта, неполный перечень разрешительной документации, низкое качество строительства - этими "промахами" строителей может воспользоваться дольщик, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть вложенные средства вместе с солидной неустойкой. В итоге после принятия закона возникает вероятность объединения небольших компаний.

Какие основные нормы нового закона необходимо выделить особо?

Во-первых, застройщик вправе привлекать денежные средства дольщиков только после получения разрешения на строительство, госрегистрации прав собственности или аренды на земельный участок и опубликования проектной декларации в средствах массовой информации или в Интернете, то есть всю информацию о себе и своем финансовом положении, а также об объекте.

Во-вторых, договор долевого участия подлежит обязательной государственной регистрации.

В-третьих, застройщик обязан предоставить дольщику всю проектную, разрешительную, имущественную документацию на строящийся объект.

Досье Если застройщик нарушает сроки (в договоре он обязан указать срок передачи готовой квартиры клиенту), гарантии качества (гарантийный срок на новостройку минимум - 5 лет), а также вносит изменения в проект, меняет назначение нежилых помещений, дольщик вправе расторгнуть договор без суда и потребовать возмещения. И последнее, права застройщика на земельный участок и объект строительства находятся в залоге у дольщиков до момента подписания сторонами передаточного акта. Теперь вся ответственность лежит на застройщике, а оформление участка земли под строительство в залог обеспечит дольщикам возможность вернуть хотя бы часть денег в случае непредвиденных обстоятельств.

Отныне в законе есть четкое определение договора о долевом строительстве и набор требований к нему. Так, согласно закону в договоре должно быть точное описание приобретаемого объекта - этаж, площадь, количество комнат, вид из окон. Теперь компания-застройщик не сможет изменить ничего в одностороннем порядке.

Немаловажно знать каждому потребителю, в договоре должна твердо фиксироваться сумма, которую должен заплатить будущий новосел. Любые доплаты допускаются только в том случае, если договор прямо предусматривает возможность изменения цены и конкретно определяет случаи и условия изменения. И если компания-застройщик не уложилась в смету, то она может только попросить дольщиков доплатить за строящееся жилье и подписать с ними новые договоры. Но и в этом случае покупатель может отказаться платить дополнительно и потребовать вернуть свои деньги с процентами.

Также в договоре должны быть четко определены сроки окончания строительства. В случае если они будут нарушены, дольщик имеет право потребовать от застройщика возврата денег, заплаченных за квартиру, а также процентов.

Обязательно в договоре должна быть гарантия застройщика на объект на срок не менее пяти лет. В течение этого срока он будет нести ответственность за качество построенного здания. При особо серьезных недостатках гражданин будет вправе отказаться от квартиры, потребовать возврата всех уплаченных сумм и выплаты неустойки.

Только при соблюдении всех этих условий можно подписывать договор, который в обязательном порядке подлежит государственной регистрации. Эта процедура будет стоить немного (до 500 руб.) и займет от 15 до 30 дней. В дальнейшем договор сможет обеспечить защиту от рисков, например, исключить возможность двойной продажи квартир.