"Продмаркет-2005" приглашает

С 19 по 22 апреля во Владивостоке, в выставочном павильоне "Дальэкспо" (ул. Батарейная, 6а), будет работать 10-я международная специализированная выставка-ярмарка "Продмаркет-2005". Ее организатором традиционно выступает Приморская торгово-промышленная палата при поддержке департамента сельского хозяйства и продовольствия краевой администрации и мэрии Владивостока.

Как сообщила пресс-служба ПТПП, в рамках выставки будут представлены продукты питания и сырье для их производства, а также эффективные технологии торговли, склада и упаковки.

В экспозиции принимает участие торгово-экономическая миссия Республики Корея. В южнокорейской экспозиции участвуют 15 компаний: 10 фирм представят продукты питания (фрукты, лапша, майонез, соевый соус, чаи, напитки и консервы в ассортименте), а 5 - сельхозмашины (электро- и механические распылители, грядкоделатели, тракторы, сеялки электровидеры и др.).

Свою продукцию также продемонстрируют предприятия Хабаровского, Алтайского и Приморского краев, Амурской области и др.