Горилка столкнулась с водкой

Российские производители алкоголя теряют рыночные позиции. По данным Национальной алкогольной ассоциации (НАА), в первом квартале этого года производство крепкого алкоголя в России упало на 12%. В НАА объясняют спад в отечественной водочной отрасли агрессивной политикой импортеров крепкого алкоголя, в первую очередь производителей с Украины.

Сами украинцы несколько удивлены подобными выпадами в свой адрес, аргументируя тем, что сама НАА обозначила их рыночную долю в 2004 г. в 2%.

Опрошенные российские производители считают, что проблема на деле гораздо шире и корни ее гнездятся в непобедимой административной системе. По всей видимости, ситуация в водочной отрасли достаточно банальна: для восстановления status quo необходимо препятствовать росту "серого" рынка, а стало быть, нужны серьезные изменения в законодательстве. В такой ситуации гораздо проще найти крайнего и обвинить его во всех бедах, а не решать проблему в корне.