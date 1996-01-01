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Китайский кролик появится в Приморье
На прошлой неделе главный государственный ветеринарный инспектор России Евгений НЕПОКЛОНОВ снял ограничения на экспорт из Китая мяса кролика, рыбопродукции и морепродуктов.
Как рассказал "ЗР" главный ветеринарный инспектор края Владимир СЕМЕНОВ, местные мясные оптовики отреагировали на это сообщение незамедлительно. "Уже на следующий день в ветеринарную инспекцию по Приморскому краю поступило около 10 обращений от фирм с просьбой разрешить им ввезти из Китая мясо кролика", - рассказал Владимир СЕМЕНОВ.
В своих заявках компании указали довольно большие объемы предполагаемых поставок - по 500 тонн каждая. Однако, по мнению экспертов, потребительский рынок способен переварить до конца года не более 1 200 тонн крольчатины.
Напомним, что до сих пор на прилавках приморских магазинов присутствовала крольчатина от местных производителей. Отсутствие на рынке завозной продукции позволяло держать весьма высокие цены - в среднем мясо кролика стоило около 250 руб. за кг. По предположениям экспертов мясного рынка, китайская крольчатина будет стоить в розничной сети почти в 2 раза дешевле.
А вот фирмы, занимающиеся поставками рыбы и рыбопродукции, заявки на ввоз подавать пока не спешат. По мнению Владимира Семенова, это обусловлено тем, что во времена запрета они переориентировались на поставки этой продукции (кальмар, желтый полосатик) из других стран АТР, в частности Вьетнама и Таиланда.
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