Мост на Русский - вечная мечта островитян

Накануне я задалась весьма простым вопросом: где "слуга народа" может услышать пожелания своего электората? Уж наверняка не с высоких трибун белого, серого и прочих "избушек", где, как мне известно, проживают "самые" малоимущие и незащищенные" слои населения нашего прекрасного города". Вопрос решился сам собой, когда мне посчастливилось присутствовать при посадке на паром "Уссурийский залив", который выполняет рейсы на остров Русский. Тот самый Русский, о котором, не скрывая, люди говорят, что это "остров невезения", "остров погибших кораблей" и т. д.

В том, что первое высказывание недалеко от истины, можно было судить по репликам из толпы, ожидавшей посадки. "Ужас", "кошмар", "за людей нас не считают", "да плевали они (кого интересно имели в виду?) на нас" и т.д. можно назвать самыми мягкими и безобидными высказываниями. Да ведь и, правда, в первую очередь грузим машины: они у нас самые хрупкие, дорогостоящие (в прямом смысле слова), уставшие, а заодно и пассажиры оботрут все борта, лишний раз мыть не надо. А если не влезут все пассажиры из-за перегрузки парома, то ничего страшного, можно уйти в рейс и пораньше, как, например, происходит сплошь и рядом на 17-часовом рейсе. Паром-то маленький, да и не резиновый. Можно не взять 1-2 микроавтобуса, но проще не взять 20-30 пассажиров, они, дескать, пассажиры, и на последнем пароме доберутся, а заодно и отдохнут после работы в "комфортабельном зале" вокзала морских прибрежных сообщений... Зачем им домой торопиться?

Вот и случается давка, вот и стремятся люди ценой неимоверных усилий добраться на единственной "лошади" домой. Тут уж не до выбора, на чем ехать - на автобусе, трамвае, троллейбусе или же на такси. Может, кого из "малоимущих" слуг народа и служебный транспорт довезет, домчит в минуты до комфортабельного подъезда, где дома с лифтом, мусоропроводом, горячей водой да и просто с водой, в квартире встретят избранника - любимая жена, дорогие детишки в спокойствии, тепле и уюте.

Только парадокс заключается в том, что те, кто верил и избирал, тоже стремятся домой. Пусть в давке, пусть едут они в пустоту и холод, где ни лифта, ни горячей, да и холодной воды тоже нет, зато ждут матерей, отцов не менее любимые жены, не менее дорогие детишки. Так, ценой нервов, здоровья, оборванных пуговиц, крепких выражений в адрес, допустивших подобный произвол, в конце тяжелого трудового дня добираются жители-островитяне в семейный очаг. Только за потраченные нервы, испорченное настроение и одежду расплачиваются они не семью рублями, что возможно для рядовых горожан, а 40 трудовыми рубликами. Обещали проезд по прописке сделать по 20, да ведь известно, что обещанного... а 3 года еще не прошло. На носу летний сезон.

В прошлом году уже случалось не единожды безобразие под лозунгом "паром перегружен", когда отдыхающие заранее заполняли паром под завязку, а прибегающие к отправлению парома островитяне оставались ни с чем. А почему? У нас у всех равные права перед перевозчиком. И то, что дома (ДОМА!) сидит голодный ребенок - школьник, а паром перегружен беззаботной бандой отдыхающих - так это, как говорится, не судьба-с, да-с, вот такой произвол. Какой выход из сложившейся ситуации? На то и поставлены народные избранники, у нас много всяких палат, собраний, дум, только дела мало, а дума она и есть для того, чтобы сообща думу думать да ответ держать.

Сколько лет уже живу в Приморском крае, постоянно слышала байки про мост на о. Русский. И с Эгершельда на Елену, а оттуда на м. Бабкина, и с б. Патрокл на м. Поспелова, и что мост будет двухъярусным (пешеходно-автомобильный), и т.д. Где оно это все? Вот кардинальное решение проблемы. Мост, а за мостом и развитие инфраструктуры острова, обеспечение всем и вся. Не надо издеваться над народом: ни над местными жителями, ни над отдыхающими. Ведь не секрет, что паромы стареют, не сегодня-завтра последний мастодонт выйдет из строя, и что тогда? Возмущение народа - рисковая штука, стоит ли доводить его терпение до предела?

Может, лучше начать что-то делать? А если всем все равно, то примеры народного самоуправления я недавно видела по телевизору, "волнение" в Бишкеке, так, по-моему, оно называлось?