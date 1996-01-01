Московский район не состоялся... Пока

21 мая исполнится год с того прекрасного порыва дружбы между Москвой и Владивостоком, когда наш бывший мэр лично заложил "первый камень" в строительство нового микрорайона - 71б или "Московского", названного в честь "единения" в решении жилищной проблемы столицы и далекого "нашенского" города.

С тех пор на строительной площадке не поднялось ни одного этажа. Осенью прошлого года представители инвестиционно-строительных компаний Москвы встречались с новым руководством Владивостока и были настроены довольно оптимистично. Следующий приезд их был уже в этом году. Тем не менее процесс пока затягивается. Все остается на уровне переговоров. К сожалению, позиции сторон в настоящее время не афишируются.

Есть предположения, что пауза затянулась по причине принятия пакета новых жилищных законов и инвесторы хотят лучше определиться с новой ситуацией. Вполне возможно, что место московских инвесторов в массовом строительстве жилья во Владивостоке сейчас пытаются занять другие. Однако пауза с решением затягивается, а строительный сезон уже не за горами.