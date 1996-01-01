Попали на "Полтину"

Неприятный сюрприз для своих приморских партнеров преподнес крупный российский производитель алкогольный продукции РСО "Алания". ФНС России посчитала, что лицензия осетинской компании была оформлена с нарушениями, в связи с чем рекомендовала региональным администрациям запретить реализацию этой продукции. Однако местные оптовики с такой позицией не согласны.

Сегодня на территории края реализуется в основном один бренд "Алании" - водка "Полтина". И никаких нареканий на качество водки до сих не поступало.

"Мы, конечно, можем вызвать представителя завода и оформить отказ от их водки, но это не решение проблемы, - говорят оптовики. - Водка из края обратно не уйдет, а будет все равно продана, только в обход системы акцизных складов. Найдется немало компаний, которые с удовольствием возьмут этот продукт на реализацию. Подобные прецеденты в крае уже имели место: приезжал представитель завода, находил фирму, готовую брать на реализацию отказное вино, и продукция с успехом расходилась по розничным торговым точкам".

Бывший налоговик и нынешний сопредседатель ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Приморского края Геннадий РЕЗНИКОВ считает, что оптовики не обязаны снимать эту продукцию с продажи. "В настоящее время у всех компаний, торгующих водкой "Полтина", есть документы, подтверждающие контроль качества. Имеется и нотариально заверенная копия лицензии, которую им предоставил РСО "Алания", поэтому нет никаких правовых оснований снимать эту продукцию с реализации. Если у контролирующих органов есть претензии, то они в первую очередь должны отозвать лицензию у завода-производителя, и только потом запрещать реализацию его продукции в регионах".

Все же компромисс был найден. По договоренности с контролирующими органами вся "Полтина", находящаяся на акцизных и оптовых складах, разрешена к реализации. То же самое касается водки, которая уже отгружена в адрес приморских компаний и находится в пути. А вот новые заявки местные компании сделают только тогда, когда производитель урегулирует свои проблемы с ФНС России.