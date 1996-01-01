Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Попали на "Полтину"
Неприятный сюрприз для своих приморских партнеров преподнес крупный российский производитель алкогольный продукции РСО "Алания". ФНС России посчитала, что лицензия осетинской компании была оформлена с нарушениями, в связи с чем рекомендовала региональным администрациям запретить реализацию этой продукции. Однако местные оптовики с такой позицией не согласны.
Сегодня на территории края реализуется в основном один бренд "Алании" - водка "Полтина". И никаких нареканий на качество водки до сих не поступало.
"Мы, конечно, можем вызвать представителя завода и оформить отказ от их водки, но это не решение проблемы, - говорят оптовики. - Водка из края обратно не уйдет, а будет все равно продана, только в обход системы акцизных складов. Найдется немало компаний, которые с удовольствием возьмут этот продукт на реализацию. Подобные прецеденты в крае уже имели место: приезжал представитель завода, находил фирму, готовую брать на реализацию отказное вино, и продукция с успехом расходилась по розничным торговым точкам".
Бывший налоговик и нынешний сопредседатель ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Приморского края Геннадий РЕЗНИКОВ считает, что оптовики не обязаны снимать эту продукцию с продажи. "В настоящее время у всех компаний, торгующих водкой "Полтина", есть документы, подтверждающие контроль качества. Имеется и нотариально заверенная копия лицензии, которую им предоставил РСО "Алания", поэтому нет никаких правовых оснований снимать эту продукцию с реализации. Если у контролирующих органов есть претензии, то они в первую очередь должны отозвать лицензию у завода-производителя, и только потом запрещать реализацию его продукции в регионах".
Все же компромисс был найден. По договоренности с контролирующими органами вся "Полтина", находящаяся на акцизных и оптовых складах, разрешена к реализации. То же самое касается водки, которая уже отгружена в адрес приморских компаний и находится в пути. А вот новые заявки местные компании сделают только тогда, когда производитель урегулирует свои проблемы с ФНС России.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье