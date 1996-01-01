Добро пожаловать, или Мест нет

Стремительно возросшая за последние 10 лет деловая и туристическая активность в Приморье подтолкнула к развитию гостиничный бизнес. Причем для этого рынка характерно развитие по двум направлениям: по линии китайского туризма и обслуживанию остальных гостей. Но если для второй категории приезжих, как правило, развиваются качество и уровень услуг, то для первой важно прежде всего количество гостиничных мест.

Весь сегодняшний гостиничный фонд Приморского края складывается из предприятий доперестроечной постройки и зданий, возведенных в условиях российского рынка. К слову, во времена Союза в краевом центре построили только одно здание, изначально задуманное как гостиничное предприятие. Так, в 1972 г. в городе появилась гостиница "Владивосток". Все остальные ныне действующие гостиничные предприятия - бывшие общежития, базы отдыха, профилактории, пансионаты и т.д.

Другую условную группу предприятий приморской гостиничной отрасли представляют средства размещения, построенные "с нуля". Таких в крае пока немного, и большинство из них возникли полностью или частично на средства иностранных инвесторов. Первой была гостиница "Vlad Motor Inn", появившаяся в пригороде Владивостока силами канадского бизнесмена. Следом на средства южнокорейских представителей возвели отель "Хендэ", который на сегодняшний день является крупнейшим в крае. Еще позже открылась гостиница "Акфес-Сейо", строительство которой профинансировали японцы. Впрочем, в последнее время тенденцию по строительству новых гостиниц различного масштаба подхватили и отечественные инвесторы.

Обособленно от всех групп предприятий стоит гостиница "Версаль", построенная еще до революции, в 1909 г., и носившая советское название "Челюскин". Сегодня, восстановленная после пожара силами Дальневосточного морского пароходства и японских бизнесменов, она, по мнению специалистов в области туризма, являет собой не столько средство размещения, сколько памятник истории и архитектуры.

Экзамен на звездность

Вместе с тем уровень гостиниц у нас, как и в большинстве стран, определяется присвоенной категорией, обозначаемой звёздами - от одной до пяти. Как рассказал руководитель органа по сертификации услуг "Приморского центра сертификации и качества" Альберт КАРЕЛИН, "лицензирование гостиничной деятельности отменили еще в 2002 г. На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 101 гостиничное предприятие. Во Владивостоке - около 80. Из них действительные сертификаты на категорию имеют только 7. Теперь система добровольной сертификации предусматривает отсутствие у предприятия категории, так называемые "гостиницы без "звезды".

Но, несмотря на это, по утверждению Альберта Карелина, основными игроками на рынке являются все-таки гостиницы, которые прошли сертификацию на категорию и получили "звезды". Некоторые этого сделать не смогли, а некоторые, как говорит эксперт, "при сертификации заявляют одну категорию, но реально получают гораздо меньше".

Сегментация

Вместе с тем многозвездные отели Приморью и Владивостоку, в частности, конечно, нужны, но, как отмечает Альберт Карелин, мало востребованы в силу ряда причин. Одна из них - низкий уровень спроса на такие гостиницы. С этой точки зрения наиболее перспективны сегодня 2-3-звездные предприятия.

Другая причина - геополитика Дальневосточного региона. Соседство со странами АТР, и особенно с северными провинциями Китая, диктует свой подход к гостиничному бизнесу. Многозвездные отели для уровня жизни большинства посещающих Приморье китайских гостей просто не по карману. Сегодня они в основном занимают некатегорийные предприятия. С другой стороны, учитывая своеобразную культуру поведения граждан Поднебесной в общественных местах и средствах размещения, владивостокские гостиницы условно разделились на два лагеря. На тех, кто принимает китайских туристов, и тех, кто - нет. Как говорит главный специалист комитета по туризму администрации Приморского края Сергей МАНИЧ, к предприятиям краевого центра, работающим по линии китайского туризма, можно отнести гостиницы "Владивосток", "Амурский залив", "Приморье", "Экватор", "Корона", "Гранит" и ряд других, относительно небольших гостиниц города.

По информации управления по делам миграции УВД ПК, в 2004 году на территорию Приморского края из числа иностранцев по линии туризма въехало 49,4%, с коммерческими целями - 12,7%. Три четверти зарубежных гостей составили граждане КНР -163 тыс. человек. В то же время китайский туризм наметил в крае, мягко говоря, не очень полезную для приморской экономики тенденцию. Как рассказал Альберт Карелин, в последнее время создаются целые комплексы по обслуживанию только туристов из КНР.

Схема проста: некая туристическая фирма устанавливает связи с китайскими турагентствами по приему их туристов. Селит в созданной специально для них гостинице, кормит в своем же ресторане, водит в свое же казино. Яркий пример - гостиничный комплекс "Цзинь Лун" во Владивостоке. В противовес, как заметил Сергей Манич, такие заметные гостиничные предприятия как, например, "Хендэ", "Версаль", "Гавань", "Акфес-Сейо" работают с другими категориями гостей.

"Мы позиционируем себя как бизнес-центр, - утверждает начальник отдела маркетинга отеля "Хендэ" Надежда ДУБИНИНА, - поэтому ориентируемся на деловой туризм".

Заместитель генерального директора по маркетингу гостиницы "Версаль" Нина ШУЛЬГИНА говорит о своем предприятии как о гостинице с вековой историей, поэтому их гости - те, кого привлекают такие вещи. В отеле "Гавань" очень часто останавливаются звезды отечественной эстрады - дает о себе знать соседство с ДКМ.

Новые игроки

Тем временем на рынке сегодня активно развивается бизнес, не только ориентированный на китайский туризм. Так, во Владивостоке за последнее время в большом количестве появились так называемые гостиницы на дому. "Это нормально, - говорит директор Института международного туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Надежда ЩЕНИКОВА. - Более того, это всегда практиковалось во всем мире. Гостиницы на дому - для тех людей, кто привык к домашнему уюту, к маленькому укромному местечку, где он себя чувствует как дома". На вопрос о том, насколько они серьезны как конкуренты для гостиничных предприятий, ответила Нина Шульгина: "Они рассчитаны совсем на другую категорию клиентов. Для тех, кому по душе домашняя, а не гостиничная обстановка. За ними будущее, но у них другая целевая аудитория". К слову, в одной такой владивостокской гостинице на дому несколько лет прожил консул одного из государств и остался очень доволен. Но зачастую такой бизнес остается в тени.

Огромный потенциал, помимо гостиниц на дому, заложен в санаториях, домах отдыха, турбазах и прочих подобных учреждениях, каких в Приморье - масса. Их можно и даже нужно, как утверждает Надежда Щеникова, использовать не только как средства размещения, а как часть лечебно-оздоровительной системы. Согласно статистике, лишь 5% гостей санаториев приезжают лечиться. Все остальные - отдыхать. Впрочем, все идет к тому, что ситуация вскоре изменится, поскольку все больше таких учреждений переходят в частные руки. И, вероятнее всего, все они через некоторое время составят конкуренцию нынешним гостиницам города.

Но несмотря на то что новые гостиницы появляются, дефицит мест для размещения гостей во Владивостоке все-таки есть. По экспертным оценкам, загруженность гостиниц Владивостока со второй половины октября по вторую половину мая составляет 25-45%. В остальное время - туристический сезон -гостиничные предприятия загружены на 100%, хотя число потенциальных туристов превышает весь гостиничный фонд города в 2 раза.

Развитие рынка диктует возникновение других видов средств размещения. Так, за последнее время в крае появились мотели (небольшие придорожные гостиницы), шале и другие формы мини-гостиниц. Относительно небольшие вложения гарантируют стабильный доход и относительно быструю окупаемость. Чего не скажешь о строительстве больших отелей. "Эксперты посчитали, - рассказывает Надежда Щеникова, - что полная окупаемость всех вложенных в запуск большой гостиницы средств составляет 70 лет".

Вместе с тем строительство гостиниц сегодня очень перспективно. Как, впрочем, и строительство вообще. Поэтому сегодня, только во Владивостоке ведется создание 8 гостиничных комплексов одновременно. Наряду с этим на губернаторском уровне разрабатываются далеко идущие планы относительно о. Русский. Есть надежды на то, что со строительством моста на остров начнется новый этап развития приморского туризма и, как следствие, гостиничного бизнеса.