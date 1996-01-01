Книжный переплет

Говорят, что в 80-е годы на книгах можно было сколотить миллионное состояние - покупательский ажиотаж вокруг дефицитных авторов был настолько бурным, что цены на книги поднимались до немыслимых высот. Потом книжная волна, на которой можно было сделать быстрые деньги, ушла, а книжный голод исчез. На рынке появились новые игроки, да и сами правила игры сильно изменились.

Издательствам не хватает продавцов

По данным Российской книжной палаты, в 2004 г. книжная отрасль поставила своего рода рекорд - к концу года было выпущено около 87 тыс. названий книг и брошюр, а совокупный тираж изданий превысил 700 млн экз. Это значит, что на одного человека приходится по пять книг в год. Подобный результат был зафиксирован 30 лет назад - в 1974 г. После перестройки централизованная система распространения фактически была утрачена, а замены ей долго не существовало. В 90-е годы книжные магазины стали восстанавливать, и на сегодняшний день в России работают порядка 500 сетевых и около 2000 независимых магазинов. Причем, наряду с федеральными сетями - "ТОП-КНИГА" (125 магазинов в 58 городах), "АСТ" (100 магазинов, около 80 городов), "Мастер-книга" (сеть магазинов "Библиосфера", порядка 45 магазинов в разных городах России) - все большее значение приобретают локальные сети, действующие на территории определенного региона. Это сети Московского дома книги, компаний "МИРС" (Хабаровск), "ПродаЛитЪ" (Иркутск), "Буквоед" (Санкт-Петербург) и др.

Однако, несмотря на достаточно активное развитие книготорговых сетей, представители издательств сегодня говорят о том, что розничных продавцов им не хватает. "На рынке сейчас находится порядка 100-150 тыс. названий, хотя средний магазин рассчитан на 20 тыс. названий, - считает генеральный директор издательства "Росмэн" Михаил МАРКОТКИН. - То есть в магазин попадает каждая 5-6 книга. Чтобы реализовать всю продукцию отечественных издательств, нужно открыть не менее 2-3 тыс. новых магазинов". В издательстве "Эксмо" отказались признавать факт переизбытка книг на рынке. "Мы не считаем, что кризис перепроизводства имеет место, тем более в таких масштабах, когда стоит говорить о подобной проблеме, - говорит представитель издательства. - Например, у нас тираж одной книги распродается за 1,5-2 месяца. Так что говорить можно только о проблеме сбыта: читатель готов потреблять больше книг, но ему негде их купить".

Сети регионального масштаба

Проблема нехватки розничных продавцов тем актуальнее, чем дальше регион от центра России. Не остался в стороне от общероссийских тенденций и дальневосточный книжный рынок - в целом количество книжных магазинов в городах Дальнего Востока не увеличивается, хотя и не падает. Все меньшую долю рынка занимают предприятия "Книготорга", уступая место новым игрокам - местным книжным сетям.

Примеры развития собственных книжных сетей на Дальнем Востоке есть. Так, в Хабаровске уже больше 10 лет весьма успешно развивается книжная сеть компании ООО "Мирс", которая насчитывает сегодня 19 магазинов только в Хабаровске и имеет партнеров по всему Дальнему Востоку. Развивается собственная сеть и во Владивостоке - магазины под торговой маркой "Книжный червь" открыты не только во Владивостоке, но и в крае. А вот на Сахалине, Камчатке, в Магадане читающая публика пока довольствуется либо книжными магазинами старого образца, либо покупают книги на книжных развалах и в лотках. Но, по мнению экспертов, эта ситуация сохранится недолго, постепенно и эти регионы попадут если не в федеральные, то в региональные сети книгораспространителей.

"Количество книжных магазинов не увеличивается, и на это есть множество причин, - говорит директор владивостокской сети магазинов "Книжный червь" Елена ЮДАКОВА. - И самая главная заключается в том, что этот бизнес не очень рентабельный, поэтому люди не спешат вкладывать деньги в книготорговлю. Меж тем существует очевидный рост издания книг со стороны издательств, а в Приморье, например, на сегодняшний день есть масса населенных пунктов, которые не имеют своего книжного магазина. В наши планы входит дальнейшее расширение сети, в том числе и в крае. Но процесс этот очень длительный. Мы за два года открыли три магазина, один из которых в Находке. И это оказалось достаточно тяжело. Теперь наша задача дотянуть их до того уровня, как это было задумано. А потом уже можно двигаться дальше, уже имея какую-то технологию, образец. Но это дело ближайших нескольких лет".

"В нашу розничную сеть входят 13 своих и 8 совместных магазинов, расположенных в Хабаровске и городах Дальневосточного региона: Амурске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, - говорит представитель ООО "Мирс". - Услугами оптового подразделения пользуются 150 клиентов по всему Дальнему Востоку: от Благовещенска до Владивостока и Южно-Сахалинска. Два мелкооптовых склада в городе Хабаровске и один в Комсомольске-на-Амуре обслуживают более мелких клиентов, в основном лоточников. По финансовым результатам долгое время впереди был опт, но постепенно ситуация меняется в пользу розницы. Кроме открытия новых магазинов в Хабаровске, мы также планируем внимательно присмотреться к Приморскому краю и Камчатской области".

Самым сложным этапом в книжном бизнесе, по словам региональных операторов рынка, является пока еще не отлаженная система взаимодействия с издательствами. "К сожалению, на сегодняшний день не существует четкой технологии продвижения информации от издательства до книготорговых структур. Информации именно рекламного характера, - считает Елена Юдакова. - Прайс-листы, конечно, присылают все издательства, с которыми есть договорные отношения. Но из прайс-листа можно выжать информацию только очень опытному менеджеру. И то он ориентируется в основном на свой опыт и чутье. Вовремя получить информацию о том, что именно эта книжка будет продвигаться издательством и вовремя ее закупить, - это архисложно. И тут уже "работает" в чистом виде чутье. Таким чутьем в книжной торговле сейчас мало кто обладает. Пример с "Ночным дозором" очень показательный, даже само издательство не угадало спрос. Хотя можно было продать гораздо больше книг, чем было продано".

"Наша фирма работает со многими ведущими издательствами России, - говорят в компании "Мирс". - На выбор партнера влияют различные причины. В первую очередь их сбытовая политика. Ее, на мой взгляд, строят правильно не все. Зачастую всем клиентам предоставляются одинаковые скидки и отсрочки, вне зависимости от "размеров" клиента и его местонахождения, от объемов взятого товара. Слабо понимаются и учитываются особенности региональных рынков. Хотя нам грех жаловаться - большинство наших поставщиков по многим вопросам идут нам навстречу. Кроме этого при выборе партнера мы обязательно учитываем его профессионализм. В качестве примера партнеров, сотрудничеством с которыми мы полностью довольны, могу привести издательства: "Гранд", "Дрофа", "Питер", "Феникс", издательский торговый дом "КноРус".

Регионалы берут столицы

Но не только местные сети правят бал на местном книжном рынке. И если московские книжные сети пока не дотянулись до Дальнего Востока, то новосибирский "Книгомир" (компания "Топ-книга") шагает по Дальнему Востоку довольно уверенно, открывая магазины сначала в крупных, а затем и в небольших городах. Именно эта, уже ставшая национальной компания является основным конкурентом местных сетей.

"Новосибирская сеть "Книгомир" - это основные наши конкуренты на сегодняшний день. У них такой же формат -большие магазины с большим ассортиментом, и выиграть в конкурентной борьбе можно только качеством обслуживания покупателей. - говорит Елена Юдакова. - Магазины сети "Книготорга" будут жить еще достаточно долго, но как конкурентов на данном этапе мы их не рассматриваем. Спокойно мы относимся и к лоточным торговцам. Потому что конкуренты полезны в любых вариантах. И даже не потому, что, они стимулируют к развитию. А потому, что работая все на одном рынке, мы в общем и целом его развиваем. Каждый в своем сегменте мы работаем на то, чтобы люди не переставали читать. Поэтому любой, кто работает на этом рынке, полезен. Лоточники сегодня прикрывают достаточно большую группу населения, для которой при покупке книги первостепенна цена. Мы не можем их назвать своими покупателями, потому что мы не позиционируем себя как дешевый магазин. А меж тем этим людям тоже нужны книги. И лоточники как раз и обслуживают именно этот сегмент, и это очень хорошо. Не будь их, люди бы просто остались без книг".

Сегодня все шансы на то, чтобы стать ведущей российской сетью по торговле книгами, имеет "Топ-книга". Ее годовой оборот составляет порядка 100 млн долларов. В активе -больше 60 собственных и порядка 40 партнерских магазинов. "Топ-книга" сотрудничает с почти тысячей отечественных издательств, и в ее ассортименте - свыше 100 тысяч названий. Прочно закрепившись на Севере и Дальнем Востоке, объединение начало экспансию в западном направлении, обратив внимание на более прибыльные регионы - Москву и Санкт- Петербург. Кстати аналитики книжного рынка, несмотря на то, что пока перспективы сибирской компании в Москве и Питере весьма туманны, уже говорят об определенной тенденции на книжном рынке - формировании в стране розничных книжных сетей, контролирующих как столичные, так и региональные рынки. В будущем подобные компании вполне могут заменить собой единую систему книгораспространения, существовавшую во времена СССР.

Досье Компания "Топ-книга" монополист на отечественном книжном рынке, единственный в России национальный дистрибьютор. Ей принадлежит 80% книжной дистрибуции и около трети рынка розничной сетевой книготорговли. У "Топ-книги" сегодня самая большая в стране книжная сеть - 150 супермаркетов. Недавно компания запустила новый для российского книжного рынка формат cash&carry и начала строить по всей стране логистические книжные центры.

"До конца года мы хотим открыть тридцать супермаркетов - в основном в небольших и средних городах, там сегодня совсем не осталось книжных магазинов. Понятно, что такую большую сеть невозможно поддерживать без распределительных центров, их то мы сегодня и строим. Помимо наших магазинов они будут обслуживать и остальную розницу", - сказал в интервью журналу "Эксперт" генеральный директор "Топ-книги" Георгий ЛЯМИН.

Книжные перспективы

По мнению специалистов, сегодня у книжного рынка вполне нормальная динамика. И она будет сохраняться, по крайней мере, еще лет пять. В структуре расходов россиянина долю книг постепенно отбирают газеты и журналы, походы в клубы, музеи. Но это - нормальный процесс. Сегодня емкость российского книжного рынка около полутора миллионов долларов. Согласно маркетинговым исследованиям компании "Топ-книга" через три года она утроится. Это произойдет, во-первых, из-за физического роста тиражей, во-вторых, из-за неизбежного роста стоимости книг. Сегодня себестоимость производства книги - пять долларов, в опте книга стоит шесть-семь. Низкие цены сдерживают развитие розничного рынка: дешевые книги плохо окупаются в рознице, не позволяют возместить расходы на оборудование, персонал и т.д.

Взрывообразное развитие книжного рынка в регионах возможно только в случае, если сюда придут розничные операторы из Москвы или Сибири. Они могут произвести массированную атаку на местный книжный рынок. Все другие варианты - это поступательное развитие рынка. Что касается специализации, то здесь тенденция такова - специализированные магазины (детской, деловой, учебной литературы) постепенно уходят с рынка, уступая место большим универсальным магазинам с разнообразным ассортиментом.

Большинство компаний идут и еще дальше - помимо книг, в книжных магазинах все чаще можно увидеть сопутствующие товары - канцелярию, обучающие кассеты и диски, и даже игрушки. Как считают участники рынка, это идейно близкие товары, поэтому совмещение их в одном торговом зале вполне оправдано. Кроме того, диверсификация позволяет увеличить продажи на десять-двенадцать процентов, что также немаловажно.

Более отдаленные перспективы развития книжного рынка будут зависеть в первую очередь от количества читающей публики. И здесь у книготорговцев есть немало поводов задуматься: Интернет, телевидение, журналы постепенно вытесняют из жизни книги.

"По этому поводу очень много разных споров. Сейчас статистика сводится к тому, что падения интереса к книге не происходит, но и не увеличивается число читателей. А вот возрастной ценз людей, которые к книгам обращаются чаще всего, увеличивается, - говорит Елена Юдакова. - Люди до 15 лет - это потребители интернет-продукции. На самом деле это самый тревожный показатель, потому что именно эти люди должны были бы через несколько лет прийти в книжные магазины. Но книготорговцы, как это ни странно, соревнуются не с Интернетом, а с газетами и журналами. Если говорить в общем, то без государственной поддержки что-то всерьез делать одним книготорговцам, издателям в плане моды на чтение достаточно сложно. Есть люди, которые читают много, есть те, кто читает иногда, а есть те, кто не читает никогда. И, к сожалению, в эту категорию в последнее время попадает все больше молодежи".