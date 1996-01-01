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Самообеспечение Дальнего Востока - перспектива отдаленная
- Дальний Восток последние 50 лет стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией. Но сегодня если взять Приамурье, Хабаровский край и Приморье, то мы можем обеспечить себя на 100% лишь картофелем, и то за счет населения. А по всем остальным позициям сейчас говорить о самообеспечении преждевременно. В связи с реформированием сельского хозяйства в животноводстве идет интенсивный регресс. Что касается полеводства, то посевные площади существенно сократились и рост идет очень замедленно. Сельское хозяйство находится в стагнации, и первая причина такого положения связана с отсутствием возможности произвести техническое переоснащение. Сократилось количество применяемых удобрений, на грани разрушения семеноводство. В отдаленном будущем Дальний Восток может перейти на самообеспечение. Сейчас для этого составляются различные планы. Но пока что наш регион был и остается только основным производителем сои в стране, это его федеральная специализация. При этом можно существенно увеличить ее производство.
Соя позволяет нам решить белковую проблему как в животноводстве Дальнего Востока, так и значительно оживить пищевую промышленность. Сегодня можно производить довольно много пищевых продуктов из этой ценной культуры. В этом плане мы и ведем работу. Но все упирается в инвестиции, в финансирование. Если у нас затраты на энергетику достигают 45% в килограмме продукции, то, конечно, конкурентоспособную продукцию мы долго еще не произведем.
К сожалению, в процессе реформирования экономики 90-х сельское хозяйство было брошено на произвол судьбы - это большая ошибка! Кое-кто сравнивал его с черной дырой, куда вкладывается немеряно денег, и все безрезультатно. Хотя во всех развитых странах правительство вкладывает в сельское хозяйство денег даже больше, чем мы вкладывали при советской власти. И там более-менее устойчиво работает сельскохозяйственная отрасль. Сегодня подъем села надо начинать с социальной сферы, далее дело должно пойти.
Эффективный бизнес в сельскохозяйственном производстве возможен. Но не на таких больших площадях и не в таких больших объемах, как сейчас у нас. А то, что наше опытно-производственное хозяйство довольно передовое, вовсе не значит, что люди там хорошо живут. Там тоже невысокая зарплата и неритмично выдаваемая. Потому что сельскохозяйственная отрасль такая, что вкладываешь весь год - зимой готовишься, весной сеешь, летом ухаживаешь, и лишь осенью собираешь урожай, который еще надо продать. И когда вкладываешь, конечно, рискуешь - будет ли отдача.
Наше опытно-производственное хозяйство семеноводческое. Семена стоят довольно дорого, в 5 - 6 раз дороже, чем рядовое зерно. Агрофирмы приобретают их очень мало. И не потому что не хотят, а из-за отсутствия средств. Несмотря на то что на приобретение семян выделяются дотации, все равно семена начинают приобретать только весной. И у нас на ОПХ бывают годы, когда семена всю зиму лежат в хозяйстве, до самой весны. Перед самой посевной кто берет за деньги, кто в долг под новый урожай. А это определенный риск, и кое-кто, не получив урожая, так и не рассчитывается. Поэтому и у ОПХ экономическое положение довольно неустойчивое.
Чтобы агробизнес был успешным, необходимо материально-техническое и финансовое обеспечение. Опыт у наших аграриев есть. Навыки населения возделывать сою тоже есть. Но у нас нет экономической системы, которая делала бы этот труд производительным. Выстраивать такую систему, несомненно, должно государство.
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