www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Самообеспечение Дальнего Востока - перспектива отдаленная

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Дальний Восток последние 50 лет стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией. Но сегодня если взять Приамурье, Хабаровский край и Приморье, то мы можем обеспечить себя на 100% лишь картофелем, и то за счет населения. А по всем остальным позициям сейчас говорить о самообеспечении преждевременно. В связи с реформированием сельского хозяйства в животноводстве идет интенсивный регресс. Что касается полеводства, то посевные площади существенно сократились и рост идет очень замедленно. Сельское хозяйство находится в стагнации, и первая причина такого положения связана с отсутствием возможности произвести техническое переоснащение. Сократилось количество применяемых удобрений, на грани разрушения семеноводство. В отдаленном будущем Дальний Восток может перейти на самообеспечение. Сейчас для этого составляются различные планы. Но пока что наш регион был и остается только основным производителем сои в стране, это его федеральная специализация. При этом можно существенно увеличить ее производство.

Соя позволяет нам решить белковую проблему как в животноводстве Дальнего Востока, так и значительно оживить пищевую промышленность. Сегодня можно производить довольно много пищевых продуктов из этой ценной культуры. В этом плане мы и ведем работу. Но все упирается в инвестиции, в финансирование. Если у нас затраты на энергетику достигают 45% в килограмме продукции, то, конечно, конкурентоспособную продукцию мы долго еще не произведем.

К сожалению, в процессе реформирования экономики 90-х сельское хозяйство было брошено на произвол судьбы - это большая ошибка! Кое-кто сравнивал его с черной дырой, куда вкладывается немеряно денег, и все безрезультатно. Хотя во всех развитых странах правительство вкладывает в сельское хозяйство денег даже больше, чем мы вкладывали при советской власти. И там более-менее устойчиво работает сельскохозяйственная отрасль. Сегодня подъем села надо начинать с социальной сферы, далее дело должно пойти.

Эффективный бизнес в сельскохозяйственном производстве возможен. Но не на таких больших площадях и не в таких больших объемах, как сейчас у нас. А то, что наше опытно-производственное хозяйство довольно передовое, вовсе не значит, что люди там хорошо живут. Там тоже невысокая зарплата и неритмично выдаваемая. Потому что сельскохозяйственная отрасль такая, что вкладываешь весь год - зимой готовишься, весной сеешь, летом ухаживаешь, и лишь осенью собираешь урожай, который еще надо продать. И когда вкладываешь, конечно, рискуешь - будет ли отдача.

Наше опытно-производственное хозяйство семеноводческое. Семена стоят довольно дорого, в 5 - 6 раз дороже, чем рядовое зерно. Агрофирмы приобретают их очень мало. И не потому что не хотят, а из-за отсутствия средств. Несмотря на то что на приобретение семян выделяются дотации, все равно семена начинают приобретать только весной. И у нас на ОПХ бывают годы, когда семена всю зиму лежат в хозяйстве, до самой весны. Перед самой посевной кто берет за деньги, кто в долг под новый урожай. А это определенный риск, и кое-кто, не получив урожая, так и не рассчитывается. Поэтому и у ОПХ экономическое положение довольно неустойчивое.

Чтобы агробизнес был успешным, необходимо материально-техническое и финансовое обеспечение. Опыт у наших аграриев есть. Навыки населения возделывать сою тоже есть. Но у нас нет экономической системы, которая делала бы этот труд производительным. Выстраивать такую систему, несомненно, должно государство.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru