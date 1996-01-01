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Курс на создание агрохолдингов
- В сельхозпроизводстве Приморского края в настоящее время работают 226 коллективных предприятий, которыми в прошлом году произведено продукции на сумму 2 млрд 998 млн руб. Всего же в крае было за год произведено продукции сельского хозяйства на сумму 8,9 млрд руб.
Номенклатура продукции предприятий АПК за два последних года существенно не изменилась, впрочем, как и уровень посевных площадей, который в 2004 году составил 357,1 га. Производство основных видов продукции по зерновым культурам в весе после доработки составило 115 тыс. т, по сое - 113,8 тыс. т, по картофелю - 484,4 тыс. т, овощам - 173, мясу скота и птицы (в живом весе) - 33,4 тыс. т, молоку - 117,1 тыс. т, яйцу - 280,9 млн штук. Уровень обеспеченности сельхозпродукцией собственного производства в крае составил по итогам прошлого года: по мясу - 20%, по яйцу - 58%, по молоку - 55%, по фруктам - 16%, по овощам - 48% и картофелю - 69%.
За 2 последних года образовано целых 5 агрохолдингов, производящих как продукцию растениеводства, так и животноводства. В животноводстве наиболее крупными являются ЗАО "Милоградовское", ООО "Новолитовское", СХПК "Снегуровский", в растениеводстве - ООО "Приморский рис", ОАО "Жариковское", СХПК "Искра", Учхоз ПГСХА. И все же для повышения уровня производства сельхозпродукции в крае необходимо провести еще целый комплекс мер, включая техническое перевооружение, решение кадровых вопросов, повышение плодородия земель, совершенствование отрасли семеноводства и племенной поддержки животноводства.
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