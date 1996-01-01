Корея зовет отдохнуть

6 апреля во Владивостоке, в отеле "Хендэ", торжественно открылось представительство Национальной организации туризма Кореи. Это второе представительство в России после Москвы. На церемонию открытия прибыли высокие гости, включая президента НОТК.

Главная задача этой государственной организации - развивать туризм - как международный, так и внутренний. В представительстве можно будет получить любую интересующую информацию по туристическим маршрутам в Республике Корея, а также по ее историческим и культурным достопримечательностям.

По словам директора представительства, г-на Чон ДЖЭ-СОНА, Дальний Восток рассматривается как весьма перспективный для сотрудничества регион. В прошлом году в Стране утренней свежести побывало 157 тыс. российских туристов, и южнокорейцы тоже все больше интересуются Россией. В 2004 г. число посетивших Россию корейцев увеличилось на 23%.

В сферу деятельности представительства НОТК входит весь Дальний Восток и Сибирь.

Экспозиция НОТК на открывающейся в четверг международной выставке "Дальтур - 2005" - одна из самых больших. Здесь можно будет увидеть фотографии красивейших мест Страны утренней свежести и узнать о новых турмаршрутах.